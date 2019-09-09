2018年中国电商交易总额31.63万亿 同比增长8.5%

中华PE:

9月9日消息，以“创新数字经济共享丝路

”为主题的第五届全球

大会，昨日在厦门国际会展中心举办。会上发布了《

2018-2019》（以下简称：报告），该报告指出，2018年中国电子商务交易总额31.63万亿元人民币，同比增长8.5%。

而从报告可见，中国电子商务规模持续扩大，自2016年开始从超高速增长期进入到相对稳定的发展期，2018年，全年网上零售额达到9万亿元，同比增长23.9%。实物商品网上零售额7.0198万亿元，增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重为18.4%，较上年增长3.4个百分点，增速高于同期社会消费品零售总额16.4个百分点。

2019年上半年，实物商品网上零售额同比增长21.6%，占社零总额比重达19.6%，比上年同期提高2.2个百分点，拉动社零增长3.8个百分点。

该报告还指出，电子商务在壮大数字经济、共建“一带一路”、助力乡村振兴、带动创新创业等方面均发挥了积极作用。

此外，据《电商报》获悉，此次大会还成立了中国出入境检验检疫协会数字经济与跨境电商专业委员会筹委会，并且与会者还就“全球视野下的电商发展新机遇”“人工智能、大数据在电子商务的实践和应用”等议题进行研讨。