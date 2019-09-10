鸿泉物联、奥福环保联袂过关 科创板过会队伍再扩容

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专注于智能网联汽车的鸿泉物联，主要产品包括代表智能化技术路径的高级辅助驾驶系统和代表网联化技术路径的智能增强驾驶系统、人机交互终端、车载联网终端等。目前，公司的智能增强驾驶终端和平台已覆盖陕汽、北汽福田、安徽华菱、北奔、苏州金龙等整车厂，渣土车高级辅助驾驶系统在全国已实施的27座城市中覆盖了23座。

鸿泉物联智能化布局的另一子则落于智慧城市。据招股书，公司通过全资子公司成生科技，已在上海等城市开发了绿化和市容管理、城市水务管理、气象服务、城市环境综合管理等智慧城市政务管理平台，并参与国家科技部《特大城市生活垃圾信息化收运与处理技术集成与示范研究》项目。

奥福环保的过会，则为科创板“预备军”增添了一员来自环保领域的“干将”。成立于2009年的奥福环保，是一家专注于蜂窝陶瓷技术研发与应用的企业。在此基础上，公司面向大气污染治理领域，为客户提供蜂窝陶瓷系列产品，及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。公司生产的直通式载体、DPF产品主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾气处理，VOCs废气处理设备主要应用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发性有机物的处理。

回溯鸿泉物联和奥福环保的科创板闯关路，2家公司的上市申请分别于3月28日和4月29日获上交所受理，此后均历经三轮问询，行至上市委“考场”。值得一提的是，奥福环保的“赶考”进程颇具戏剧性。在“一问”就花费2个余月作答的情况下，因补充财报而暂停的审核步伐无疑为公司争取到了更多时间。在更新半年报数据的次日，奥福环保即交出“复试”答卷，并在8月29日披露“三问”回复的当晚，收到上会通知。

与此前过会企业类似，此次鸿泉物联和奥福环保分别被出具了4个和1个需要落实的审核意见。

具体来看，上市委要求鸿泉物联对母公司、子公司相关业务是否需要开展信息系统安全等级保护测评工作、相关等级定级状况及未办理情况对公司业务开展、经营活动、财务状况及对本次发行上市的影响予以说明。

此外，公司招股书中有关媒体报道的相关数据和信息，均被要求进一步核实。属于一般性商务报道，或没有明确依据及权威来源的表述，需进行简化。

会计处理方面，鸿泉物联被要求依据新会计准则及相关格式通知，对公司相关金融工具的列报进行重新表述，并在申报财务报表中补充披露非经常性损益的相关信息。

对科创企业而言，技术先进性始终是监管的关注重点。上市委要求鸿泉物联补充披露与国外对标公司技术的比较，进而说明其技术在国内的领先状况。

奥福环保的唯一一个审核意见则要求公司对其在招股书中提及的国六标准在各地提前实施的情况进行说明，并就相关经营风险作进一步披露。

从上市委现场问询的情况来看，鸿泉物联收购成生科技时与交易对方的特殊协议，以及奥福环保历史沿革中某次股权转让价格远低于前后期间向第三方自然人股东转让/增资价格等细节，均被问及。

上市委公告显示，本周还有致远互联、迈德医疗2家公司将于9月11日上会。由此，即将步入注册发行程序的科创企业有望再次扩容。

（文章来源：上海证券报）