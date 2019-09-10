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一波三折





迈得医疗从事医用耗材智能装备制造业务。2016年、2017年、2018年及2019年上半年，公司分别实现营收1.39亿元、1.73亿元、2.15亿元、0.79亿元；归母净利润分别为2339.69万元、5584.04万元、5601.01万元、1535.71万元，扣非后归母净利润分别为3092.41万元、4778.88万元、4909.42万元和844.82万元；主营业务毛利率分别为51.05%、52.05%、48.57%及46.56%。

迈得医疗曾挂牌新三板。2017年6月23日，迈得医疗向证监会报送首次公开发行并上市的申请文件。不过，2018年3月公司主动撤回上市申请。2018年9月，迈得医疗再次重启IPO工作。

对于2018年主动撤回IPO申请的原因，迈得医疗表示，当时公司拟进行业务并购，并对股权结构进行调整，且整体规模较小，因此适当延后上市计划。

在第二轮问询中，上交所对迈得医疗2018年撤回IPO申请原因进行了追问。迈得医疗回复表示，公司当时整体规模较小，与主板公司平均水平有较大差距。公司当时不存在财务基础工作、内部控制等方面的缺陷或其他影响发行上市条件的实质障碍。撤回申请前，公司未接到现场检查的通知，也不在中国证券业协会公示的关于首发企业信息披露质量抽查名单中。

2003年，林军华等人合计出资100万元成立迈得医疗。招股书显示，林军华具有二十多年的从业经验，主导或参与申请了近百项与医用耗材智能装备相关的发明专利。截至招股说明书签署日，林军华直接持有公司63.77%股份，同时通过持有赛纳投资股权控制公司4.91%的股份，合计控制公司68.68%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

专注医疗智能装备

迈得医疗致力于为医用耗材生产企业提供智能制造相关的设备及系统，主要产品包括安全输注类、血液净化类两大类设备。公司依托浙江省迈得医疗智造重点企业研究院，进一步研发智能化控制系统技术，开发GMP数据管理平台，实现设备互联、数据分析，打造数字化车间，实现智能生产。

公司介绍，经过多年的积累，为下游大量知名医用耗材生产商提供了数量众多、性能优良的智能装备。

上交所在问询函中指出：公司业务、产品均与全自动化生产线、智能工厂无关联，但认为属于智能制造，是否可能对投资者造成误导。

迈得医疗表示，目前我国医用耗材制作企业的智能化生产还处于起步阶段，逐步由人工过渡到单机、连接机，全自动生产线则较少应用，智能工厂则是未来技术升级方向。全自动化生产线设备复杂，维护、保养要求较高，对客户的生产管理能力要求很高，现阶段全自动生产线应用较少。但公司已经成功研发出工业软件系统，智能装备是公司的主要设备产品，是智能制造产业链的重要一环。

迈得医疗表示，目前自动化生产主要在下游大、中型企业中率先应用，因此在下游大、中型企业中的占比能够反映出设备厂商的行业地位。从大型厂商的采购情况看，公司占比均排在前列，体现出公司在行业内具有较高的市场地位。

招股说明书显示，公司拥有3项软件著作权和1项软件产品登记证书以及99项专利，包括81项发明专利、17项实用新型专利和1项外观设计专利。2016年公司被认定为浙江省发明专利授权量百强企业。

研发投入方面，2016年、2017年、2018年及2019年上半年，迈得医疗的研发支出分别为1369.66万元、1381.58万元、1942.30万元、1015.43万元，占同期营业收入的比重分别为9.82%、7.97%、9.04%、12.78%，研发投入不断加大。

截至2019年6月30日，迈得医疗的研发人员为96人，占公司员工总数的20.56%。公司研究生学历的研发人员2人，本科学历54人，大专及以下学历的40人。公司表示，随着业务规模扩大，公司将面临核心技术人员及关键岗位熟练技术工人流失或短缺的风险。同时，受区位条件和生活环境因素制约，公司引进高层次人才难度较大，成本较高。如公司不能吸引到足够的优秀人才加盟，将对公司的技术研发、管理层次提升等会产生不利影响。

积极探索其他细分领域

应收账款方面，2016年末、2017年末、2018年末、2019年上半年末，迈得医疗应收账款账面价值分别为8041.38万元、6080.63万元、7238.60万元和7032.81万元，占流动资产的比例分别为52.36%、28.63%、27.72%和34.31%，占比较高；2017年末和2018年末回款比例较低，2017年年底回款比例76.96%，2018年年底回款比例53.42%。公司称，多家客户进行破产重整或清算，已根据实际情况足额计提坏账准备。此外，有客户存在新设备购买意向因此要求延期付款。

报告期各期末，公司应收账款余额占营业收入的比重分别为64.39%、40.96%、37.78%和99.25%。迈得医疗表示，部分长期合作的实力较强的客户，公司在首款条款上的执行相对宽松，部分提货款延迟回笼。此外，2019年6月30日应收账款占收入比例较高，主要由于公司上半年销售占比相对较低。

从账龄结构看，报告期各期末，应收账款余额主要由1年以内的应收账款构成，占比分别为76.81%、78.82%、79.59%和73.11%，1-2年账龄的应收账款占比分别为9.94%、7.52%、10.48%和19.31%，账龄结构保持相对稳定。两年以上的应收款占比分别为13.25%、13.66%、9.94%和7.58%，主要受浙江玉升、山东颐兴、安徽康达的应收款延期未收回的影响。根据浙江玉升的重整方案，公司于2018年收到浙江玉升20.10万元货款，并核销剩余款项。山东颐兴由于资金紧张，至2019年6月经营状况仍未得到好转，公司对其应收账款计提了268.29万元坏账准备。2018年公司与安徽康达达成和解协议，并于2019年7月15日收回全部款项。

迈得医疗客户相对集中，前五大客户销售占比2018年达到67.38%。公司前五大客户主要是下游行业的龙头企业，主要包括江西洪达、三鑫医疗、山东威高、康德莱等行业知名厂商。迈得医疗表示，公司大部分产能用于满足该等客户的订单需求，来自主要客户的销售收入占比预期未来仍会较高。

迈得医疗表示，公司智能装备主要用于输注穿刺耗材、血液净化耗材的自动化组装，输注穿刺耗材、血液净化耗材是临床使用广泛的一次性医用耗材，面临强大的市场需求。尽管下游行业快速增长，但公司面临市场相对单一，易受下游企业资本开支周期的影响。

迈得医疗表示，将在巩固现有业务的基础上，积极探索骨科类、药械组合类等其他细分领域高值医用耗材的智能装备市场。同时，进一步提高智能化控制系统技术，不断优化和改善GMP数据管理平台系统，为客户打造数字化车间，实现智能生产；有选择地向下延伸至部分仍被国外垄断的高值耗材核心零部件领域。

（文章来源：中国证券报）