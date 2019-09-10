联通电信共建5G网络靴子落地 有望节省4000亿元资本开支

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2019年中期业绩发布后，中国联通董事长王晓初便透露，正在与中国电信洽谈共建一张5G网络的方案。5年的5G建设周期中，预计共建共享将为联通和电信各节省2000亿元资本开支。

分区建设各有侧重

根据协议，5G网络共建共享采用接入网共享方式，核心网各自建设，5G频率资源共享。双方用户归属不变，品牌和业务运营保持独立。双方联合确保5G网络共建共享区域的网络规划、建设、维护及服务标准统一，保证同等服务水平。

本次协议对5G网络建设区域涉及的15个城市进行了划分。中国电信以南方城市和省份承建居多；中国联通则以北方地区居多。在北京、天津、郑州、青岛、石家庄5个北方城市中，联通运营公司与中国电信的建设区域比例为6∶4；对于上海、重庆、广州、深圳、杭州、南京、苏州、长沙、武汉、成都10个南方城市，联通运营公司与中国电信的建设区域比例为4∶6。

另外，联通运营公司将独立承建广东省的9个地市、浙江省的5个地市，以及前述地区之外的北方8省份(河北、河南、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山东、山西)。中国电信将独立承建广东省的10个地市、浙江省的5个地市，以及前述地区之外的南方17省份。双方将秉持共建共享效益最大化、有利于可持续合作、不以结算作为盈利手段的原则，坚持公允、公平市场化结算，制订合理、精简的结算办法。

中国联通表示，与中国电信进行5G网络共建共享合作，特别是双方连续的5G频率共享，有助于降低5G网络建设和运维成本，高效实现5G网络覆盖，快速形成5G服务能力，增强5G网络和服务的市场竞争力，提升网络效益和资产运营效率，达成双方的互利共赢。中国电信的公告对上述表述表示认可。

频率方面，2018年底中国联通获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源，而中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源，双方频率接近，具备共建共享的资源条件。

实际上，针对5G网络共建共享，中国电信、中国联通近日已有所“预热”。

8月15日，在2019年上半年业绩发布会上，中国联通董事长王晓初表示，正在积极探寻共建共享新模式，倾向于与中国电信合建一张5G网络。王晓初预测，在5年的5G建设周期中，共建共享将为联通、电信各节省2000亿元资本开支。

8月22日，中国电信董事长柯瑞文在公司上半年业绩发布会上对此进行了回应。柯瑞文表示，愿意与中国联通共建共享5G网络，并强调中国电信一直是共建共享的倡导和推动者，目前重点考虑与中国联通共建共享，且已进入实质性的研究探索推进阶段，双方建立了联合团队，进行现场试验。

节约成本应对压力

从三大运营商上半年业绩情况看，均面临传统业务增长乏力的压力，而5G建网尤其是独立组网投资巨大。中国电信和中国联通共建共享5G网络，核心的考虑因素就是降低建网和运维成本，减少资本开支。

根据工信部公布的2019年上半年通信业经济运行情况，电信业务收入完成6721亿元，同比下降0.03%。多年来电信业务收入首次出现负增长。

行业负增长反映在了上市公司财报上。受提速降费、市场饱和、市场竞争激烈以及4G流量红利逐步消退等因素的影响，今年上半年，中国移动营收、净利润双降。中国移动实现营收3894.27亿元，同比下降0.6%，净利润为560.63亿元，同比下降14.6%。中国电信上半年实现营收1904.88亿元，同比下降1.3%；净利润为139.09亿元，同比增长2.5%。中国联通实现营收1449.5亿元，同比下降2.8%；净利润为30.2亿元，同比增长16.8%。

5G投资力度不减，且呈提速之势。2019年上半年，三大运营商合计资本开支1422.5亿元。其中，中国联通资本开支为220.5亿元，中国电信为350亿元，中国移动为852亿元。

三大运营商上半年资本开支主要用于强化4G网络覆盖以及5G初步投资。对于接下来的5G投资节奏，中国移动表示，2019年包含5G在内的总投资将不超过1660亿元，5G投资将在240亿元左右，高于今年3月给出的170亿元左右水平。中国联通明确，2019年将投入80亿元进行5G投资，是此前5G投资计划60亿元-80亿元的上限。中国电信则维持年初的2019年5G投资预算90亿元不变。按照上述预算，2019年三大运营商5G方面的资本开支合计为410亿元左右。

中国移动表示，2019年将在全国范围内建设超过5万个5G基站，实现50个以上城市5G商用服务，到2020年可提供所有地级以上城市的5G商用服务。中国联通表示，今年上半年已建设1.7万个5G基站，并开展用户友好体验，下半年5G商用步伐有望进一步加快。预计至2019年底，联通将在40-50个城市建设总计超过4万个5G基站。

专家预计，5G建网的资本开支在1.2万亿元，是4G时代的1.5倍左右。在今年6月的5G牌照发放仪式上，工信部部长苗圩就强调了“共建共享”。苗圩称，基础电信企业要加快5G商用步伐，推进5G网络共建共享，推动我国5G高质量发展，更好地支撑服务数字中国建设，促进社会经济发展。5G牌照发放后，欢迎外资企业积极参与我国5G市场建设，共谋我国5G发展，分享我国5G发展成果。

对产业链影响受关注

运营商之间共建共享并非新鲜事，3G、4G时期就曾经推动过，不过落地进展缓慢。2015年中国铁塔成立，运营商在基础设施层面的共建共享开始走上正轨。

面对5G时期的巨大投资压力，运营商共建共享是可行之路。在此背景下，共建共享对通信产业链产生的影响受到市场关注，包括对通信设备的采购需求等。

中金公司指出，共建共享对于5G初期覆盖的资本开支影响有限。预计2020年运营商5G合作建设覆盖城市数量有望提升。共建共享的影响主要体现在5G建设中后期，具体影响的体量要看5G网络的业务发展情况。共建共享的比例将最终决定于5G网络的盈利能力，不单单由网络规划决定，最终的投资规模要看竞争策略和业务发展情况。

中信建投认为，共建共享的力度和落地决心超出此前预期，总体资本开支规模会下降，但下降程度取决于最终的共建共享方案，不必过于悲观。未来共建共享方案的执行落地情况值得关注。整体而言，5G投资规模可能下降，但5G投资节奏会加快。从对通信设备商的影响看，中信建投认为，共建共享对无线设备的影响程度大于对传输设备的影响。共建共享有利于加速5G消费电子产品和应用的落地。

（文章来源：中国证券报）