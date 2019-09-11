新三板企业IPO阵营持续扩容

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新三板企业IPO成功过会情况持续增多。数据显示，截至9月10日，今年以来新三板公司共有21家企业上会。其中，17家企业首发申请获通过，通过率为80.95%。同时，一些新三板或已摘牌的公司计划冲刺科创板，且已有多家公司成功在科创板上市。值得注意的是，近期多家挂牌公司宣布撤回首次公开发行股票并上市申请文件。

成功过会企业增多



证监会发审委审核会议结果显示，最近1周又有3家新三板公司成功过会，分别是指南针、米奥会展、贝斯美。指南针主要从事为个人投资者提供先进的投资工具及解决方案，米奥会展专业从事会展项目的策划发起、组织承办、推广及运营服务，贝斯美专注于环保型农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产和销售。

今年以来，新三板企业IPO成功过会的情况持续增多。除了主板、中小板、创业板，科创板也成为多家新三板公司冲刺的目标。据不完全统计，目前至少有40家新三板公司或来自新三板的公司谋求在科创板上市，天准科技、嘉元科技、西部超导等公司已成功登陆科创板。

在联讯证券新三板研究组组长彭海看来，这说明了科创板对原新三板企业的认可和接纳，优质新三板企业多了一个新选择，多层次资本市场衔接更加紧密顺畅。而新三板为中小规模优质企业提供快速成长所需的平台资源，成为重要的上市资源储备库。

证监会公告显示，新三板公司广电计量9月12日将上会。资料显示，广电计量于2015年5月13日挂牌新三板，主要向客户提供包括计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、环保检测在内的一站式检验检测服务。

同时，新三板IPO后备队伍持续扩容。截至9月10日，公告进入IPO辅导的挂牌公司已超过430家。9月9日惠尔明公告称，近日公司与华福证券签署了首次公开发行A股并上市之财务顾问协议，公司聘请华福证券担任财务顾问，为公司首次公开发行股票并上市提供综合性专业服务。

部分企业撤回申请

部分挂牌企业出于各种原因宣布终止IPO申请。

9月6日，日兴生物公告称，由于公司近期发展战略调整，拟终止首次公开发行股票并上市的申请并撤回相关申请文件。这距离公司5月20日上市申请获证监会受理尚不足4个月时间。

全国股转公司数据显示，最近2个月来便有8家挂牌公司终止首次公开发行股票并上市的申请，而2019年上半年撤回上市申请的挂牌公司仅2家。从企业披露的原因看，多数公司终止IPO计划“出于发展战略调整”，并未进行更具体的解释；有的公司终止IPO计划是出于引进投资者需要。

流金岁月8月21日公告称，公司首次公开发行股票并在创业板上市申请于2019年6月6日获证监会受理。现因公司拟引入战略股东，公司董事会审议通过了《关于公司终止首次公开发行股票并在创业板上市的申请并撤回申请文件》议案，并于近日向证监会申请撤回上市申报材料。

一些排队数年之久的挂牌公司近期也宣布终止IPO计划。金宏气体早在2016年其IPO申请便已获得证监会受理。2019年8月5日，公司公告称，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，拟向证监会申请撤回上市申报材料。值得注意的是，金宏气体9月5日发布公告称，公司于2019年9月3日收到江苏证监局通知，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段，目前正在接受招商证券的辅导。公司并未在公告中就重新进入IPO辅导程序的原因进行解释。