监管层严把A股市场“入口” 年内41家拟IPO企业终止审查

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今年以来，中国证监会严把“入口”，对IPO排队企业进行核查。中国证监会披露数据显示，截至9月5日，年内已有41家拟IPO企业终止审查。其中9月份有3家拟IPO企业终止审查。三季度以来，终止审查的拟IPO企业达21家，超过上半年终止审查企业之和。

“把好‘入口’关是提高上市公司质量的第一道关口，也是A股能够充满活力健康运转的基础和前提。”中国人民大学重阳金融研究院产业部副主任卞永祖在接受《证券日报》记者采访时表示。



IPO审查严字当头

中国证监会新闻发言人近日表示，中国证监会已启动2019年第一批44家在审企业的现场检查工作，其中，中国证监会已实施完成对24家申请主板、中小板、创业板首发企业的现场检查工作，目前已有9家企业申请撤回申报材料。

对此，如是金融研究院宏观策略高级研究员葛寿净在9月10日接受《证券日报》记者采访时表示，监管层严把“入口”对A股市场的意义在于：一是杜绝那些靠忽悠上市的企业，保护了投资者利益，有助于提振市场信心。二是能够缓解当前IPO排队状况，让资本市场的资金更有效率。三是避免了“劣币驱逐良币”的现象，有助于建立一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

值得注意的是，中国证监会将继续按照问题导向和抽查抽签相结合的方式，拟安排2019年第二批首发在审企业现场检查工作，对信息披露违法违规行为保持严监管态势。

“现场检查将主要集中在近期暴露问题比较多的领域，比如涉及到股权等法律瑕疵问题、公司财务信息真实性问题、企业经营能力以及持续盈利能力是否客观的问题以及行业发展前景等问题。”卞永祖表示，现场检查也会对中介机构是否存在尽职调查不充分、核查把关不严格等问题进行复查，避免企业带病上市。

审核节奏放缓过会率上升

《证券日报》记者注意到，下半年以来IPO在审核节奏方面趋于平缓，但过会率有所上升。根据数据显示，截至目前，9月份，中国证监会发审委共审核5家上会企业，过会率为100%。8月份，中国证监会发审委共审核9家上会企业，其中8家通过，1家被否，过会率88.89%。7月份，发审委共审核11家上会企业，其中7家通过，过会率为63.64%。

在卞永祖看来，IPO审核节奏放缓释放出监管部门正在加快资本市场改革，提高增量上市公司质量。

卞永祖则认为，后续监管部门还会坚持高要求的上市标准，打消部分拟上市公司的侥幸心理，构建健康的投融资以及上市文化。从中长期看，为了支持实体经济，让更多公司方便、快捷获得融资，降低融资成本也将成为大趋势，随着中介机构和投资者逐渐成熟，市场化发行机制初步显效，因此未来IPO过会率或将有所升高。