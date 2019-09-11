29家科创板上市公司坐拥5592项专利 今年新增申请155项

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科创板企业拥有的专利数量不仅是企业科技研发能力的体现，更是企业用实际行动对科创板落实创新驱动和科技强国战略的一种证明。

《证券日报》记者统计后注意到，截至招股说明书签署日，已经上市的29家科创板公司共计拥有专利数5592项。

天眼查提供的数据显示，从提出专利申请的时间来看，在已经公布的专利申请当中，科创板29家上市公司今年以来共新增专利申请155项，其中140项为发明专利，实用新型及外观专利共9项，其余6项未标明。

对此，北京匀丰资产管理有限公司基金经理李想在接受《证券日报》记者采访时表示，科创板上市公司专利数量的快速增长主要是受益于科创板的制度设置，即研发费用不能低于营业收入的15%。同时，专利数量的增多也说明了企业对于技术研发的态度是积极肯定的，同时，企业自身的市场竞争力也会随着专利数量的增加而有所提升。此外，高新技术企业拥有专利的数量也是投资者计算企业投资价值的重要参考条件之一。

“企业申请的专利主要分为发明专利和实用型专利，实用型专利取得证书的时间在六个月以内，而发明专利一般需要一年半。”李想进一步表示，由于发明专利的领域比较广泛，所以数量占比也会相对较高。

在29家科创板上市公司中，分行业(申万行业分类，下同)来看，行业的专利数量依次为：机械设备产业3200项、电子制造业1650项、有色金属330项、医药生物181项、计算机应用行业165项、化工产业60项、国防军工产业6项。

同时，据记者统计，截至招股说明书签署日，拥有专利数排名靠前的科创板企业为：中国通号和中微公司分别拥有1421项和951项，均属于机械设备产业；光峰科技和福光股份各有766项和346项，都属于电子制造业。

对此，资深产业观察家梁振鹏在接受《证券日报》记者采访时表示，登陆科创板的企业以高科技产业为主，同时，电子制造业和机械设备产业近几年受到政策的大力扶持，产业发展十分迅速，导致产业专利数量急剧增加。

“企业的专利数量多，说明企业把主要的精力放在了技术研发和专利申请上面。”梁振鹏分析道，高科技领域如果没有自己的专利，很容易遭遇竞争对手的专利封锁或专利诉讼。这些问题也会从侧面倒逼高科技企业投入更多费用到专利研发上。

此外，从已经公布的专利申请情况来看，科创板29家上市公司2019年上半年新申请的专利总数为155项。其中，排名靠前的分别为晶晨股份(44项)、天准科技(27项)、华兴源创(13项)和乐鑫科技(11项)。

同时，记者在梳理科创板上市公司半年报时注意到，科创板29家上市公司2019年上半年的研发费用平均为0.66亿元。而上述新申请专利总数靠前的4家企业同期的研发费用依次为2.11亿元、0.4亿元、0.72亿元和0.42亿元。

对此，梁振鹏认为，新申请的专利与短期内研发费用的投入之间并不存在联系，专利的研发受产业、企业自身、产品以及专利的难度共同影响，研发费用的投入到新专利的成功研发需要经历的时间是没有办法确定的。

（文章来源：证券日报）