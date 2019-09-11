有“硬实力”撑腰 科创板企业“科创底色”更足

中华PE:

虽然接连有两家公司与科创板说再见，但这并不能改变科创板上市公司的“科创底色”。

要说“科创底色”，自然会让人联想到科创板企业所拥有的专利，尤其是技术专利的情况。本周一发表在《证券日报》上的《科创板上市委3个月审议47家公司多家被问及专利问题》一文，其实已经关注到：专利是上市委问的较多的一个问题。

那么，缘何企业的专利情况会被上市委反复关注到？笔者认为，这与科创板的属性是密不可分的。

要知道，推出科创板是进一步落实创新驱动发展战略、增强资本市场对我国关键核心技术创新能力水平关注度的重要举措。科创板主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业；重点支持的是新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域和生物医药领域等六大领域企业。

当然了，其他领域的企业，如果科技创新能力突出，有较强的成长性，也是可以成为科创板的服务对象的。

那么，这些领域的企业有什么特点？创新，是必然的。而企业是否具有创新性，其中一个重要体现，就是是否拥有众多技术方面的专利。这一点，我们看到，不管是已经递交申请材料的企业，还是已经上市的29家公司，多多少少都有属于自己的专利。

比如，根据招股说明书，自公司设立至2019年2月末，中微公司申请了1201 项专利，其中发明专利1038项，海外发明专利465项；已获授权专利951项，其中发明专利800项。截至2019年4月30日，光峰科技在全球范围内获授权专利792项，同时正在申请授权的专利超700项。

如今，专利保护问题已经越来越受到各方关注，对上市公司而言，拥有的专利越多，那么，在发展过程中就越有优势，越能扩大行业生产力。同时，越能在国际市场上拥有更多的话语权。这对促进企业高速发展是极其有利的。

说到专利，另一个离不开的关键词，自然就是企业的研发投入了。这两者是紧密联系的。

在科创板运行满一个月的时候，上交所根据受理企业的情况，公布过一组数据：从研发情况看，152家企业近一年平均研发投入占比11.45%。而根据上交所此后发布的另一组数据，从上市的28家科创板企业(不包括9月6日上市的安博通)情况看，研发费用占收入比平均为13%，最高的甚至达到了34%。

这一数据要远高于传统行业上市公司，显示出鲜明的“科创底色”，为科创板公司业绩高速增长，提供了有力的支撑。

专利也好，研发投入也罢，对科创板企业而言，所拥有的这些“硬实力”，是最能体现自身的“科创底色”的。可以预期的是，随着科创板队伍的日益壮大，会有更多的优秀企业脱颖而出，并借助多层次资本市场变得更强、更大。而有了“硬实力”撑腰，科创板会呈现出更浓厚的“科创底色”。