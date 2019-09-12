迈得医疗、致远互联双双过关 科创板IPO过会企业达50家

中华PE:

统计数据显示，截至9月11日，上交所已对59家科创公司依法依规作出最终决定，其中9家终止审核，50家通过上市委审议，通过率为84.75%。在注册制下的发行上市审核过程中，上交所积极践行以信息披露为中心的审核理念，持续通过公开化问询式审核提高发行人信息披露质量，为科创板把好“入口关”。

在昨日的上市委审议中，科创板上市委再次向科创“考生”划出审核重点，即坚持以信息披露为中心，增强信息披露的充分性、一致性和可理解性。从现场问询情况来看，迈得医疗被要求落实两个审核意见，包括：要求迈得医疗以平实直白和可理解的语言解释说明公司主营业务产品、用途及生产流程、技术、工艺、生产设备、操作人员和原材料或零部件等与公司实际生产经营相关信息。同时，要求保荐机构补充核査迈得医疗核心技术人员及营销人员薪酬收入和支付情况，并发表明确核查意见。

据招股书上会稿显示，迈得医疗致力于为医用耗材生产企业提供智能制造相关的设备及系统，主要产品包括安全输注类、血液净化类两大类设备。在装备自动化技术基础上，公司依托浙江省迈得医疗智造重点企业研究院，进一步研发智能化控制系统技术，成功开发GMP数据管理平台，实现设备互联、数据分析，打造数字化车间，实现智能生产。公司将其核心技术描述为两大类：一类是安全输注类耗材的自动化组装及检测技术，另一类是血液净化类耗材的全自动封装组装技术。

注册制下的审核问询，就是要求发行人充分披露信息，便于审核机构对相关事项作出审核判断，便于投资者在信息充分的情况下作出投资决策。迈得医疗此前的招股书中对于主营产品、用途及技术工艺等基本信息的表述过于专业、抽象，并不利投资者理解。因此，科创板上市委在“最后一问”中再次向公司强调了信息披露的重要性。

与迈得医疗同日过会的是来自北京的致远互联。据了解，致远互联主营企业级管理软件，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，是中国领先的协同管理软件提供商。值得一提的是，致远互联与上市公司用友网络颇有渊源。据招股书显示，致远互联早期由用友网络(时为“用友软件”)参股设立，至本次发行前，用友网络直接持有公司4.31%股权，位列公司第五大股东。

在昨日上市委审议中，公司与用友网络的业务往来成为现场问询的重点。具体来看，上市委要求公司进一步说明其报告期内应收账款比主要竞争对手泛微网络高的原因，同时结合用友网络为其应收账款占比最高的客户相关情况，解释应收账款情况对公司市场竞争力的影响。同时，要求保荐机构通过技术手段补充核査报告期内公司销售真实性并发表明确意见。

随着迈得医疗和致远互联双双过会，科创板IPO过会企业已达到50家，其中34家已注册生效，11家提交注册，5家企业等待提交注册。9月20日，美迪西、宝兰德2家企业将接受上市委审议。