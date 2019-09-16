一系列组合拳提升上市公司质量 年内42家拟IPO企业终止审查

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继8月25日证监会主要负责人召开会议研讨细化资本市场改革总体方案、8月31日国务院金融稳定发展委员会召开第七次会议强调“深化资本市场改革”后，9月9日至10日，证监会召开全面深化资本市场改革工作座谈会，研究布置全面深化资本市场改革的12项重点任务。

安信证券研报认为，此次“深改12条”的提出，标志着证监会的资本市场改革总体方案已经成型出炉，未来多项配套措施和改革细则或将陆续推出，深化资本市场有望取得实质性进展。

“近期会议密集召开，使相关改革预期正得到持续强化。”某业内人士对《证券日报》记者表示，12项重点任务从战略上确定了资本市场的改革方向，主要指向完善基础制度、法制保障，提高上市公司质量，吸引长期资金入市等几个方面，目的是真正实现优胜劣汰，提高资本市场资源配置效率。

大力推动上市公司提高质量是12项任务之一。包括制定实施推动提高上市公司质量行动计划，切实把好入口和出口两道关，努力优化增量、调整存量。严把IPO审核质量关，充分发挥资本市场并购重组主渠道作用，畅通多元化退市渠道，促进上市公司优胜劣汰。优化重组上市、再融资等制度，支持分拆上市试点。

安信证券研报也表示，如果说注册制改革是“增量改革引领”，那么重组、再融资、分拆上市和退市制度的改革就是“存量调整优化”。其中，并购重组和再融资政策自去年下半年以来已进入宽松周期，在支持实体经济的同时也促进了上市公司质量的提升。分拆上市试点则是科创板制度推广到A股其他板块的最新案例。

对于并购重组，监管层近期也出台了多项政策举措。6月20日，证监会就《上市公司重大资产重组管理办法》修订稿征求意见，创业板将获准进行重大资产重组；8月23日，证监会发布《科创板上市公司重大资产重组特别规定》、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》征求意见稿，填补了境内分拆上市的规则空白。

值得一提的是，今年以来，证监会也将严把“入口”落到实处，对IPO排队企业进行核查，从源头上提升上市公司质量。《证券日报》记者查阅证监会披露的相关数据显示，截至9月12日，年内已有42家拟IPO企业终止审查。其中9月份有4家拟IPO企业终止审查。三季度以来，终止审查的拟IPO企业达22家，超过上半年终止审查企业之和。

同时，监管层也在探索创新退市方式，对“僵尸企业”、“空客公司”及时出清，畅通“出口”。

银河期货研报分析称，12项任务是发展资本市场、进行逆周期调节的手段之一。对于改善我国以间接融资为主的融资结构，完善资源配置，降低和稳住宏观杠杆率，解决实体企业的融资问题，推进实体企业的市场化改革，建立起现代企业的管理制度均有十分重要的意义。