中证报头版：稳步推广注册制 补齐资本市场体系短板

中华PE:

种种迹象显示，作为科创板最关键的制度创新，注册制稳步推广的第一站将是创业板，落地时间可能会超市场预期。注册制稳步实施，将进一步补齐多层次资本市场体系短板，联动新三板、区域股权市场改革，多层次资本市场体系将展现各司其职又高效联通的全新格局。

注册制推广可能快于市场预期。一方面，科创板这一重大改革，从明确提出到首批企业挂牌上市仅用了八个多月时间，大大快于此前预期。这预示着，科创板“试验田”经验推广也有可能快于预期。分拆上市这一最先在科创板实施的政策，将推广到全市场，证监会已制定相关办法并正公开征求意见。另一方面，科创板平稳运行，积累了相应经验。从科创板企业“上会”情况看，科创板上市委将进行数轮、数十个问题的“刨根式”问询，充分落实以信息披露为核心的注册制要求，市场主体已较好适应发审方式切换。从科创板企业上市流程看，上交所负责股票发行上市审核，证监会负责股票发行注册，实施事前事中事后全过程监管。这种模式有利于进一步敦促发行人完善信披内容、解决利益冲突问题及全面强化监管，把好上市公司入口关。目前，已出现被上交所科创板上市委否决和被证监会拒绝注册的案例。

种种迹象显示，作为科创板最关键的制度创新，注册制稳步推广的第一站将是创业板，落地时间可能会超市场预期。注册制稳步实施，将进一步补齐多层次资本市场体系短板，联动新三板、区域股权市场改革，多层次资本市场体系将展现各司其职又高效联通的全新格局。

注册制推广可能快于市场预期。一方面，科创板这一重大改革，从明确提出到首批企业挂牌上市仅用了八个多月时间，大大快于此前预期。这预示着，科创板“试验田”经验推广也有可能快于预期。分拆上市这一最先在科创板实施的政策，将推广到全市场，证监会已制定相关办法并正公开征求意见。另一方面，科创板平稳运行，积累了相应经验。从科创板企业“上会”情况看，科创板上市委将进行数轮、数十个问题的“刨根式”问询，充分落实以信息披露为核心的注册制要求，市场主体已较好适应发审方式切换。从科创板企业上市流程看，上交所负责股票发行上市审核，证监会负责股票发行注册，实施事前事中事后全过程监管。这种模式有利于进一步敦促发行人完善信披内容、解决利益冲突问题及全面强化监管，把好上市公司入口关。目前，已出现被上交所科创板上市委否决和被证监会拒绝注册的案例。