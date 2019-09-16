两大原因致科创板企业地域分布不均

中华PE:

通过对

科创板

上市

企业

的注册地进行梳理，我们可以看到一个非常明显的特征，就是地区分布不均。在笔者看来，原因可以归结于两方面。

首先，与各地经济发展和政策引导密不可分。



比如，北京、上海、广东、江苏、浙江等省市，都是经济非常发达的地区，无论是传统产业还是新经济行业都十分集中。而毋庸置疑的是，经济发达省份往往能够吸引更多的资金和人才聚集，并形成产业聚合。

以目前科创板上市公司数量最多的上海市为例，初步核算，上海市在2018年全年实现生产总值(GDP)32679.87亿元，比上年增长6.6%。全年战略性新兴产业增加值5461.91亿元，比上年增长8.2%。同时，上海市还出台了一系列举措，推进科技创新企业的发展。比如，今年3月份发布的《关于进一步深化科技体制机制改革增强科技创新中心策源能力的意见》，提出到2035年，上海建成富有活力的区域创新体系，涌现一批世界级的科研机构、创新平台和创新企业。

如果将范围进一步扩大，我们可以发现，得益于政策的支持，长三角一体化、粤港澳大湾区等区域的产业结构，是与科创板较为贴合的。

这也就能够解释，为什么科创板的上市企业在地域分布上会出现不均衡的情况。

其次，有些省份拥有众多优质的高校、科研院所，为科创企业的孵化创造了条件。

比如，西安市拥有众多高校，具备独特的科技、教育、文化、产业集群和区位优势。西安市两家已经上市的科创板公司，西部超导是陕西省科技厅直属院所西北有色研究院控股公司，铂力特是陕西省科技厅大力推进产学研结合的典型成功范例。

笔者认为，从科创板的定位及其所代表的未来高质量发展新经济的趋势来看，这些地方的行业结构、企业发展程度都较为契合。未来，这些地方有望继续跑出更多具备全球竞争力的自主研发、自主创新企业。