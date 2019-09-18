科创板打新热情高涨 中小规模基金收益更丰厚

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格上财富研究员张婷介绍，封闭式运作的科创板基金收益更多来源于科创板股票打新，而其他科技创新类基金的收益除了来自于科创板打新，还来自于其持仓的A股股票的收益，目前科创主题基金主要持仓科创板股票以及A股成长板块个股。

东北证券研究总监付立春对《证券日报》记者表示，受到市场瞩目的科创板没有出现上市后暴涨暴跌的情况，与科创板新股战略配售份额有极大的关系，根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》正式文件，科创板首次公开发行股票网下发行比例，应当安排不低于本次网下发行股票数量的50%优先向公募产品、社保基金、养老金等相关规定的保险资金配售。“虽然这些体量很大的机构资金与普通投资者无缘，但它们的存在为新股定价起了决定性作用，而且稳定了科创板市场。”

付立春建议有条件的投资者可以参与科创板打新，因为就目前科创板新股发行态势看，科创板打新的收益率和中签率要高于主板市场，波动性风险也相对较低，如果不能直接参与或没有中签的情况下，可以考虑各类科创主题基金。监管部门也一直鼓励普通投资者通过公募基金等方式参与科创板投资，上交所此前曾表示，不符合投资者适当性要求的中小投资者，可以通过公募基金等产品参与科创板，上交所也将积极推动基金公司发行一批主要投资科创板的公募基金产品。

从参与对象来说，个人投资者能够参与科创板股票打新明显少于主板。个人投资者想要参与主板的网下申购仅需从事证券交易时间达到5年(含)以上，而科创板却明确规定了个人投资者不得参与科创板的网下配售。个人投资者虽然能参与网上打新，但门槛也相对更高，首先得有科创板账户，而这意味着投资者账户前20个交易日日均资产不低于50万、参与证券交易超24个月，此外，网上申购还要求持有市值达到1万元以上。

上海迈柯荣信息咨询有限责任公司董事长徐阳表示，科创板打新的主力资金来自于机构投资者，由于这些机构更喜欢长线布局，不会在意短期的波动，有助于科创板股价的稳定，同时加强金融市场的有效性。徐阳提到：“目前参与科创板打新的基金数量正随着科创板股票的密集发行逐渐增多，有数据显示，参与打新的基金平均年化收益率达到16.5%，公募平均中签率超六成。因此更推荐通过基金的形式去参与，专业的事交给专业的人来处理，个人在消息的接收以及处理方面无法和机构相媲美。”

科创板的打新收益也在影响着基金的排名，管理规模较大的基金由于打新收益推升净值幅度有限，往往无法与管理规模较小的基金的打新收益相比，按照科创板发行速度，对于规模1亿元、2亿元的基金，打新的收益更为丰厚。天风证券研究报告显示，根据公募基金的权益基金仓位水平及二季度末的前十大重仓股的市场表现，对照7月22日基金净值变化情况可以发现，公募基金参与首批科创板打新的积极性高涨，其中规模2亿元以下的基金，仅7月22日科创板开市当天就增厚业绩约2.6%。

以此前科创板第一股华兴源创的网下初步配售结果为例，其中有951只公募基金现身，随后每只科创板新股报价有效的基金产品都有近千只，公募基金参与科创板打新的热情不亚于中小投资者。

但也有投资人士对《证券日报》记者指出，公募中签率高只是一个平均数值，并不是所有公募产品都能在科创板打新中分得一杯羹。由于网下发行更倾向于长线投资的大型公募，随着科创板打新的激烈竞争，一些小型公募的中签率会逐步下降。