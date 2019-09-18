科创板两融进入平稳期 部分券商调整风控指标

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上证报近日获悉，北京一大型券商日前对科创板两融业务的部分指标进行了调整。此前维持担保比例低于180%不得融资买入科创板股票，现在改为维持担保比例低于150%不得融资买入。维持担保比例在200%至240%之间时，科创板股票持仓集中度也由不超过30%提升到不超过40%。业内人士表示，科创板两融经过一段时期运行后，逐渐进入平稳阶段，风险相对可控，券商适当放松风控属于正常的业务调整。

该券商此次指标调整的变化在于，当维保比例在150%至180%之间时，此前无法融资买入科创板股票，现在可以买入且持仓集中度不超过20%。当维保比例在200%至240%之间时，此前科创板股票持仓集中度不超过30%，现在可以提升至不超过40%。



此前广发证券也对科创板两融风控指标进行了调整。广发证券决定自2019年8月12日起，当信用账户维持担保比例高于180%的，持仓单一科创板股票市值占信用账户总资产的比例不超过30%。在政策调整前，相同维持担保比例情况下，持仓集中度是不超过15%。

据了解，监管近期取消了两融最低维持担保比例不得低于130%的统一限制，转为由券商与客户具体商定。

上证报梳理发现，各家券商对科创板股票持仓集中度的指标设定也不同。中信证券在投资者买入(买券还券除外)或融资买入任一科创板股票时，自该股票上市交易的第6个交易日(含)起，就其在信用账户中持有的部分，当信用账户维持担保比例不高于180%时，集中度要求为不超过10%。不过，除了对单一个股持仓有集中度要求之外，中信证券对科创板股票整体集中度也有相应不同比例的要求。在投资者买入(买券还券除外)或融资买入任一科创板股票时，对于全部科创板股票的总和，就其在信用账户中持有的部分，集中度要求为：信用账户维持担保比例不高于180%的，集中度要求为20%。海通证券的要求是，目前维持担保比例在160%至180%之间时，信用账户科创板全部持仓合计集中度不得超过5%。

某券商信用业务部人士向上证报表示，目前券商在分析两融客户的参与度、风险承受能力、风控意愿等方面后，发现客户对科创板的预期比之前更平稳一些。由于此前券商设置的风控普遍较严，现在市场平稳了，风控指标适当松动属于比较正常的业务调整。券商在努力寻找市场能够接受的业务尺度与券商自身风控之间的平衡点。

科创板两融数据显示，近期科创板的融资余额确实进入了比较平稳的阶段。在科创板开市初期，科创板的融资买入比较火爆，融资余额迅速攀升。但经过一段时间的交易之后，科创板的融资余额不再增加，甚至略有下降。

上交所公布的数据显示，7月22日开市当天，科创板融资余额为12.75亿元，8月20日为33亿元，9月12日为31.5亿元，9月16日为31.63亿元。

一大型券商两融业务部门人士向上证报表示，最近一段时间客户融资买入科创板股票的并不多，一般都是通过普通账户在买卖。

（文章来源：上海证券报）