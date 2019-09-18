科创板“长线资金全景图”待考 企业年金已现身

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长期资金的稳定流入，对科创板及上市公司的健康运行至关重要。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新在接受《证券日报》记者采访表示，短期资金对上市公司的基本面关注较少，更多的是关注眼前的市场状况或者炒作氛围，而长期资金的换手率很低，投资周期也相对更长，能够对科创板上市公司的估值提供更准确的评判标准，使投资更加理性。同时，由于投资科创板上市公司的门槛较高，所以科创板的机构投资者会更多，也更适合长期资金的介入。

目前资本市场中的长期资金多以社保基金、养老金、产业基金、企业年金、机构投资者、战投资金为主。

北京匀丰资产管理有限公司基金经理李想在接受《证券日报》记者采访时表示，科创板上市公司的特点是研发费用投入较高，且研发周期很长，所以科创板上市公司需要大量的长期资金去维持公司的经营现金流，以保证公司的正常运转。

根据东方财富Choice金融终端数据显示，29家科创板上市公司首发上市时，其前十大股东当中，性质属于投资公司及个人的股东占比较高，而基金管理公司、集合理财计划、企业年金和养老金等长期资金则处于“隐身”状态。

记者在梳理科创板上市公司情况时注意到，前十大股东名单中，含有股东性质为企业年金的上市公司仅华兴源创一家。其中，中国石油天然气集团公司企业年金计划、中国石油化工集团公司企业年金计划和中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划均持有10.747万股，中国银行股份有限公司企业年金计划持有8.598万股，4家股东合计持股约40.84万股，合计持股比例0.11%。

此外，29家科创板上市公司的前十大股东列表中，也存在股东性质属于集合理财计划的情况。中金公司丰众2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司丰众3号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，共持有中国通号7894.02万股，合计持股比例0.74%；中金公司丰众6号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有交控科技345.6万股，持股比例2.16%；国泰君安君享心脉1号集合资产管理计划持有心脉医疗154.21万股，持股比例2.14%；中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有安集科技40.72万股，持股比例0.77%。

可以看出，企业年金及集合理财计划对于科创板上市公司的持股数量相对较低，其他中长期资金还处于战略布局中，待科创板的规模和体量提升之后，其将陆续出现在科创板公司十大流通股东中。

对此，董登新分析认为，目前对于科创板上市公司而言，长期资金处于十分短缺的状态。

“目前最主要的长期资金主要是养老金和公募股权基金，养老金的投资周期相对较长，同时提供的资金来源也更加稳定。”董登新进一步表示，近些年，股票基金萎缩情况正在加剧，而养老金的总体规模对于A股市场的总体市值而言仍相对偏小，目前能够入市的资金规模有限，但是将来会逐渐增大。

在谈及长期资金投资科创板上市公司的“必要条件”时，董登新表示，当下的经营业绩和未来成长性可以兼顾的科创板上市公司，未来将会受到长期资金的青睐。

“无论是股票基金还是养老金，都会有一部分高成长高风险的资产配置，而不同的长期资金会有不同的选股策略。”董登新分析道。