这些病“10个上班族9个有” 你可能也是高危人群！
2019-09-18 14:14:52 作者： 来源：央视财经 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:
日前，从“健康中国行动推进委员会办公室新闻发布会”上传出消息：职业健康保护行动将颈椎病、肩周炎、腰背痛、骨质增生、坐骨神经痛列为劳动者个人应当预防的疾病。针对这些目前“并非职业病”的疾病，中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所副所长孙新表示，未来或将其列为法定职业病。
发病率走高，纳入职业病仍存在争议
“10个上班族，9个颈椎痛。”当前，随着工作方式发生改变，人们久坐的时间越来越长，颈椎病、肩周炎、坐骨神经痛等疾病发病率也越来越高，而且呈年轻化趋势。因此，将其纳入职业病的呼声此起彼伏。
什么是职业病？
职业病是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因为接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的疾病。在我国，只有被列入职业病目录的疾病才属于法定职业病范畴。
目前我国的《职业病分类和目录》包含十大类132种疾病。这十大类职业病分别为：职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病、职业性皮肤病、职业性眼病、职业性耳鼻喉口腔疾病、职业性化学中毒、物理因素所致职业病、职业性放射性疾病、职业性传染病、职业性肿瘤和其他职业病。
也就是说，根据《职业病分类和目录》，颈椎病、肩周炎、腰背痛、骨质增生、坐骨神经痛等疾病，并非我国法定的职业病。
颈椎病等是否有望纳入职业病？
从理论和实践来看，将颈椎病等上述疾病纳入职业病存在较大障碍。职业病强调疾病的职业关联性，即劳动者患病是因为职业危害导致。
然而，很难认定颈椎病等疾病与职业有必然的关联性。长期使用电脑或者久坐的职业可能导致颈椎病；但生活中个人的不良习惯，如不正确的坐姿、长期低头使用手机等行为，也有可能导致颈椎病。
范围扩大，快递小哥也是高危人群
清华大学附属北京清华长庚医院骨科副主任医师宋飞介绍，近年来，容易罹患颈腰腿痛、肩周疾病、骨质增生的职业人群范围和人数在扩大。
重体力劳动者
重体力劳动者腰椎负荷过大，是患病的主要人群。目前，除传统的产业工人外，随着物流业的发展，快递小哥也成为高危人群。
长期伏案工作者
长期伏案工作者，久坐外加驼背，对脊柱、椎间盘形成的压力最大。天长日久，可能导致骨质增生，间盘退变、突出。教师、IT从业者、医生等职业患病率高。
体重过重的人群
脊柱关节是承担人体重量和保持身体稳定的器官，如果体重过重，脊柱出现疲劳、“早衰”的风险就会变高。职业女性中，处于怀孕和妊娠期的人群，体重快速增长，加之孕产期韧带松弛，成为了此类疾病的高发人群。
缺乏锻炼的人群
长期缺乏锻炼是腰痛的高危因素，因为健康和坚强的肌肉是保护骨骼、关节、韧带的最重要结构。
从政策层面来看，应加强劳动保护，限制加班和高强度工作，保障劳动者休息和锻炼时间，鼓励用人单位创造运动的场地和条件等。
锻炼宜适量，坚持不懈才能缓解病痛
对已经不幸“中招”又不得不继续从事相关工作的人来说，有没有好的办法来缓解病痛呢？
清华大学附属北京清华长庚医院骨科副主任医师宋飞表示，对于脊柱关节类退变及劳损性疾病，缓解和预防疾病进展的基本原则是：症状急性期需要充分休息，适当给予药物和物理治疗；缓解期应加强肌肉软组织功能锻炼，重点是患病部位周边肌肉的锻炼。
在运动项目中，像游泳、慢跑都是较为有效的锻炼方式，不过锻炼也要适宜，不要过量。日常工作和生活中，则应避免久坐、低头、弯腰、负重，以及爬山爬楼等反复屈伸的活动。
（文章来源：央视财经）