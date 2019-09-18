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摘要

【这些病“10个上班族9个有” 你可能也是高危人群！】日前，从健康中国行动推进委员会办公室新闻发布会上传出消息：职业健康保护行动将颈椎病肩周炎腰背痛骨质增生坐骨神经痛列为劳动者个人应当预防的疾病。 针对这些目前并非职业病的疾病，中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所副所长孙新表示，未来或将其列为法定职业病。（央视财经）

日前，从“健康中国行动推进委员会办公室新闻发布会”上传出消息：职业健康保护行动将颈椎病、肩周炎、腰背痛、骨质增生、坐骨神经痛列为劳动者个人应当预防的疾病。针对这些目前“并非职业病”的疾病，中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所副所长孙新表示，未来或将其列为法定职业病。

发病率走高，纳入职业病仍存在争议

“10个上班族，9个颈椎痛。”当前，随着工作方式发生改变，人们久坐的时间越来越长，颈椎病、肩周炎、坐骨神经痛等疾病发病率也越来越高，而且呈年轻化趋势。因此，将其纳入职业病的呼声此起彼伏。

什么是职业病？

职业病是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因为接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的疾病。在我国，只有被列入职业病目录的疾病才属于法定职业病范畴。

目前我国的《职业病分类和目录》包含十大类132种疾病。这十大类职业病分别为：职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病、职业性皮肤病、职业性眼病、职业性耳鼻喉口腔疾病、职业性化学中毒、物理因素所致职业病、职业性放射性疾病、职业性传染病、职业性肿瘤和其他职业病。

也就是说，根据《职业病分类和目录》，颈椎病、肩周炎、腰背痛、骨质增生、坐骨神经痛等疾病，并非我国法定的职业病。

颈椎病等是否有望纳入职业病？

从理论和实践来看，将颈椎病等上述疾病纳入职业病存在较大障碍。职业病强调疾病的职业关联性，即劳动者患病是因为职业危害导致。

然而，很难认定颈椎病等疾病与职业有必然的关联性。长期使用电脑或者久坐的职业可能导致颈椎病；但生活中个人的不良习惯，如不正确的坐姿、长期低头使用手机等行为，也有可能导致颈椎病。

范围扩大，快递小哥也是高危人群

清华大学附属北京清华长庚医院骨科副主任医师宋飞介绍，近年来，容易罹患颈腰腿痛、肩周疾病、骨质增生的职业人群范围和人数在扩大。

重体力劳动者

重体力劳动者腰椎负荷过大，是患病的主要人群。目前，除传统的产业工人外，随着物流业的发展，快递小哥也成为高危人群。

长期伏案工作者

长期伏案工作者，久坐外加驼背，对脊柱、椎间盘形成的压力最大。天长日久，可能导致骨质增生，间盘退变、突出。教师、IT从业者、医生等职业患病率高。

体重过重的人群

脊柱关节是承担人体重量和保持身体稳定的器官，如果体重过重，脊柱出现疲劳、“早衰”的风险就会变高。职业女性中，处于怀孕和妊娠期的人群，体重快速增长，加之孕产期韧带松弛，成为了此类疾病的高发人群。

缺乏锻炼的人群

长期缺乏锻炼是腰痛的高危因素，因为健康和坚强的肌肉是保护骨骼、关节、韧带的最重要结构。

从政策层面来看，应加强劳动保护，限制加班和高强度工作，保障劳动者休息和锻炼时间，鼓励用人单位创造运动的场地和条件等。

锻炼宜适量，坚持不懈才能缓解病痛

对已经不幸“中招”又不得不继续从事相关工作的人来说，有没有好的办法来缓解病痛呢？

清华大学附属北京清华长庚医院骨科副主任医师宋飞表示，对于脊柱关节类退变及劳损性疾病，缓解和预防疾病进展的基本原则是：症状急性期需要充分休息，适当给予药物和物理治疗；缓解期应加强肌肉软组织功能锻炼，重点是患病部位周边肌肉的锻炼。

在运动项目中，像游泳、慢跑都是较为有效的锻炼方式，不过锻炼也要适宜，不要过量。日常工作和生活中，则应避免久坐、低头、弯腰、负重，以及爬山爬楼等反复屈伸的活动。

（文章来源：央视财经）