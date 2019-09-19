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摘要

【美联储两个月内二次降息！美元急升黄金下跌 A股怎么走？】一般而言，降息是有利于股市原油等风险资产的以及黄金等贵金属的，但此次降息决议发布后，美股和黄金同时出现了盘中跳水的情况。 一切都在市场预期中。 不到两个月时间，美联储再次降息。 北京时间今日凌晨，美联储再次降了息，降息幅度为25个基点，同时将超额存款准备金利率IOER下调。（中国证券报）

一般而言，降息是有利于股市、原油等风险资产的以及黄金等贵金属的，但此次降息决议发布后，美股和黄金同时出现了盘中跳水的情况。

一切都在市场预期中。不到两个月时间，美联储再次降息。

北京时间今日凌晨，美联储再次降了息，降息幅度为25个基点，同时将超额存款准备金利率(IOER)下调。

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储采取降息行动是为了在诸多风险面前为美国经济发展提供保护伞，重申未来政策路径将继续边走边看。

同样在预期中的是，利率决议公布后，美国总统特朗普再次在社交媒体“点名开怼”。这次，他说“鲍威尔和美联储又一次失败了”。

点阵图更新利率前瞻

鲍威尔传递什么信号？

北京时间今日凌晨(美东时间18日)，美联储官网挂出了关于此次议息会议的三大文件：联邦公开市场委员会(FOMC)利率声明、经济及利率前瞻报告以及鲍威尔在新闻发布会的演讲稿。

利率声明显示， FOMC决定将联邦基金利率下调25个基点至1.75%-2%区间；美联储将超额存款准备金利率(IOER，即美联储为超额存款准备金支付的利率)下调至1.8%，将隔夜回购利率设定在1.70%。

事实上，此次降息及降息幅度是市场早有预期的。会议前夕，机构普遍预测美联储降息25个基点，而美国芝商所美联储观察(FedWatch)工具显示，自从6月初，市场就将美联储在9月FOMC上降息至1.75%-2.25%视为第一大概率事件，即便其概率在会议临近前一度跌至五成。

美联储9月FOMC会议目标利率概率历史走势

(深橙色线代表1.75%-2%的利率区间)

由于降息预期提前被市场消化，最值得“敲黑板、划重点”的就是最新“点阵图”以及美联储主席鲍威尔讲话传达的信息。

“点阵图”是拥有利率决议投票权的货币政策委员会的票委们对中性利率及后续货币政策走向的“官方指引”。而鲍威尔讲话的字里行间，则可为市场参与者提供更具弹性的解读空间。

美联储文件显示，支持此次利率决议的有包括鲍威尔本人在内的七位美联储官员，支持降息50点的有一位，支持按兵不动的有两位。核心官员们的分歧犹在。

而前瞻文件中的“点阵图”显示，10名委员认为2019年不会再降息，7名委员认为还将降息一次。

鲍威尔在新闻发布会的演讲和问答环节传递了什么信息？

中证君用词频统计工具将鲍威尔的演讲稿作了词频整理，发现“通胀”(inflation)仍是其第一大高频词汇，此外，强劲、贸易、市场、不确定性等被多次提及，也暗示出美联储较为关注的重点。

制图：中国证券报工具：词汇云

有分析称，一直以来，美联储的目的都是为美国经济发展保驾护航，在制定货币政策时，首要考虑的就是“有利于经济”，而这个目标通常分为三个方向：一是GDP增长与财政赤字；二是通胀率与失业率；三是经济周期。这三个方向对美联储的拉力，会因时而异。目前，美国就业市场相对“强劲”的形势让美联储省心，其最为关心的指标就是通胀水平的变动。

中证君也对鲍威尔的讲话划了重点：

—— 促进就业、稳定物价是美联储目标

—— 此次降息的目的是为在环境变化及风险集聚中保持美国经济的强劲态势，美国经济仍运行良好，处于长达11年的扩张期内，基本经济前景仍偏乐观。

—— 受益于经济的就业市场、薪资提升以及坚定的消费信心，居民消费成为经济增长的主要驱动力；而商业投资和出口出现疲弱，背后最主要的原因是全球增长放缓以及贸易政策的变化，而这是美联储全年重点监测的两大不确定性来源

—— 美联储官员们对今年GDP实际增速预测为2%左右，明年会稍有减速

—— 通胀仍在目标2%以下较低位徘徊，但预测通胀目标会实现，从官员们的预测中位数来看，今年的通胀率可达到1.9%，2021年可达2%。但通胀受到抑制的压力仍较大。此次利率决议符合全球经济和贸易形势以及美国当前的通胀情况要求

—— 未来的货币政策路径，将根据经济发展形势、经济发展前景及风险因素的变化情况而制定，没有一个预设的路径

—— 注意到近期出现的“钱荒”问题，美联储已经迅速积极采取措施；这些问题虽说对市场有较大影响，但对整个经济和美联储政策立场不会有任何影响，因此暂不考虑永久性公开市场操作或永久性回购操作

—— 将会重新讨论何时扩大资产负债表的问题，扩表时间可能比预期更早。

降息后美元指数飙了

金融市场反应不一般

一般而言，降息是有利于股市、原油等风险资产的以及黄金等贵金属的，但此次降息决议发布后，美股和黄金同时出现了盘中跳水的情况。

而美国国债短时间内遭遇抛售，收益率一度直线拉升。

值得注意的是，美元指数盘中急升。此前，特朗普就抱怨，美联储降息不力，美元持续强势，而美元强势让美国出口承受很大压力。

美元的强势也受到不少市场人士关注。有分析称，随着全球经济及贸易的不确定性增加，负利率阵营扩大，不少美企在海外扩张的资金不得不回流美国市场，这对美企对外直接投资造成极大的冲击，而且资本流动进一步推高美元需求，使得美国企业的国际竞争力下滑。

法国农业信贷银行表示，美联储此次政策决定，具有“鹰派降息”的特征，这让一部分更加鸽派的预期失望，这个结果对美元是有利的。

超级央行日来临

一连串利率决定将公布

在美联储宣布降息后，阿联酋央行随即宣布降息25个基点，追随美联储的宽松步伐。今日早间，香港金管局也宣布，将基准利率下调25个基点至2.25%。

今日，日本央行、印尼央行、英国央行、巴西央行、瑞士央行、挪威央行都会公布最新利率决定。

有市场人士预计，英国央行和日本央行可能维持现有利率水平不变，而新兴市场国家仍可能将采取降息举措。但不可否认的是，“全球宽松”趋势将得到进一步确认。

日前，全球重量级央行欧洲央行推出“降息+重启QE”的组合，将存款便利利率从-0.4%下调至-0.5%，并从11月1日开始每月购买200亿欧元债券，在“负利率”“宽松”道路上渐行渐远。

有分析称，当前全球主要经济体普遍面临经济下行的压力。全球贸易形势、地缘政治等不确定性因素的集聚，也正在给各国经济制造着较大麻烦。在缺乏特别有效的手段刺激经济增长的背景下，各国央行不得不把目光落在货币政策的调整上。

降息这一货币政策，通常能够降低融资成本，为经济注入活力，成为经济增长的能量来源之一。但是，随着全球流动性宽松潮水再起、全球进入低利率时代，降息的效用或降低甚至带来副作用，如侵蚀银行系统利润、债务规模膨胀等，并由此带来更大的经济问题。

靠降息来刺激经济有“多米诺骨牌效应”，但随着负收益债券规模的增多，降息未必对经济起到太大提振作用。

不过，短期来看，美联储降息还是会给市场带来投资机会。参照历史表现，在美联储降息周期中，美元往往承压，助推资金流向新兴市场，而低估值的新兴市场资产会获得更多关注，权益资产有望脱颖而出。据机构分析，在政策面、资金面等多重利好加持下，全球估值洼地A股市场的吸引力将被放大。

此外，在低利率市场环境下，贵金属有望成为直接受益者，因为从历史来看，黄金价格和美元实际利率呈现非常明显的负相关关系，若日后美元指数走弱，以黄金为锚的贵金属家族仍有上涨空间。

面对汹涌而来的全球降息大潮，中国央行会不会跟进降息也成为市场关注的焦点。有分析称，央行的降息选择始终在政策工具箱中，目前降息的概率比之前大了。此前招商证券曾指出，当前中美政策利率利差和中美市场利率利差均在扩大，这给中国降息打开了空间，若美联储9月继续降息，央行降息的概率将增大。

上海域秀资本研究总监许俊哲认为，美联储降息周期的持续，有利于国内降息概率的提升以及国内流动性氛围的持续向好。考虑到四季度实体经济即将进入新一轮开工潮，宏观经济有望企稳，地产股、周期股有望迎来短中期投资情绪改善。

（文章来源：中国证券报）