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摘要

【都在问国庆前后A股怎么走？3000点关口 十大券商最新研判：做多窗口仍在】国庆节前，A股最后一个完整周！ 本周A股进入到国庆节前最后的完整交易周，A股2019年9月份也即将收官。 节前最后的行情怎么走，节后是涨是跌，该持股还是持币过节，成为最后这一周很多投资者关心的问题。 从最近10年上证指数的表现来看，国庆节后有9年节后首周上涨，有1年周下跌。（中国基金报）

国庆节前，A股最后一个完整周！

本周A股进入到国庆节前最后的完整交易周，A股2019年9月份也即将收官。节前最后的行情怎么走，节后是涨是跌，该持股还是持币过节，成为最后这一周很多投资者关心的问题。从最近10年上证指数的表现来看，国庆节后有9年节后首周上涨，有1年周下跌。

对于当前市场，兴业证券策略团队表示，建议投资者继续保持乐观、把握“挺进大别山2.0”从战略防御到战略进攻的机会。

中信证券策略团队表示，A股依然处于第二轮上涨前期，政策与流动性接力的阶段，建议继续增配低估值板块的同时，关注三季报行情。

海通证券策略团队表示，上证综指2733点附近可能是这轮牛市第二波上涨的起点，因为还要确认基本面和政策面向好，目前是布局期，历史上3浪加速往往靠银行带动，岁末年初是个窗口期，中期科技和券商更优。

十大券商最新策略研判

中信证券策略：A股依然处于今年第二轮上涨的前期

中信证券策略团队表示，市场对流动性预期一度紊乱。预计欧央行和美联储年内仍会继续降息，扩表会成为新看点；而国内货币政策节奏有微调，但偏松的趋势不改。市场将重新凝聚流动性宽松共识，货币宽松将持续改善市场流动性，A股仍将处于外资稳定较快流入的窗口。A股依然处于第二轮上涨前期，政策与流动性接力的阶段，建议继续增配低估值板块的同时，关注三季报行情。

兴业证券策略：渐入佳境，继续保持乐观

兴业证券策略团队表示，国庆风险偏好提升，货币特别是LPR利率下行预期基础进一步夯实，上证综指再度突破3000点，5G、华为产业链等大创新方向赚钱效应明显，市场赚钱效应继续存在。建议投资者继续保持乐观、把握“挺进大别山2.0”从战略防御到战略进攻的机会。特别是目前仓位较低、基本面不错、性价比较高的金融地产头部公司+本轮反弹进攻以来，科技成长为代表的大创新方向依然是本轮收益主要源头。

配置层面：头部金融地产公司+大创新科技成长仍是本阶段主要受益方向。

第一、低估值性价比、安全边际、仓位低、“滞涨”板块，可关注头部金融(银行、券商、保险)、头部地产公司。

第二、科技成长为代表的大创新方向，如TMT(自主可控、华为产业链、5G)、高端制造(新能源车、光伏风电、军工)、科技类ETF。

第三、中长期，QFII额度取消，后续可能取消单个机构额度限制，不在备案、审批，此举有利于优质核心资产进一步迎来大量资金配置。特别是对于资金体量较大、主要使用QFII通道的主权类外资相关标的可能持股进一步集中化。结合《核心资产买卖策略“ISEF”模型》，投资者甄别“真假”核心资产良机，稳扎稳打、底部吸筹、合理定投、“以长打短”，把握核心资产定价权。

海通证券策略：目前是牛市第二波上涨的布局期

海通证券策略核心结论如下：

①借鉴历史，牛市第二波上涨即波浪理论中的3浪，初期会反复盘整，类似跑步加速前在起点附近折返跑热身。

②上证综指2733点附近可能是这轮牛市第二波上涨的起点，因为还要确认基本面和政策面向好，初期仍会有波折。

③目前是布局期，历史上3浪加速往往靠银行带动，岁末年初是个窗口期，中期科技和券商更优。

广发证券策略：冷的时候要积极，暖的时候别激进

广发证券策略团队表示，市场经历了从分歧到共识。当前越来越多投资者又重新转向非常乐观，和3月底的情景类似，建议“冷的时候要积极，暖的时候别激进”。

Mini版Q1行情的四大驱动力大部分已经先后兑现，经济下行压力依然较大，后期流动性继续偏宽松但会受到通胀预期抬头的制约，DDM三因素进入“盈利圆弧底+稳增长受限”的交集期“暖寒之间”。配置思路走“高”“低”两端：(1)低估值价值龙头补涨(地产、家电)；(2)高景气“科技好时光”延续(半导体、PCB)。

华泰证券策略：后续指数波动大但底部抬升

华泰证券策略表示，行业配置继续推荐科技股(华为、半导体产业链)+汽车。

内外流动性：外部环境偏温和，9月以来中美长端利率均有回升，反映内外市场对宽松已充分price in，中美利差仍处较阔状态；

内部经济：需求端仍有下行压力，逆周期调节政策有望加码，盈利领先指标或将逐步改善；

市场：创业50相对估值创年内新高，A股资金面有所改善，理财子公司开业+监管体系完善有望带来增量，社保基金、险资等更多中长期资金有望接力。

后续指数仍将呈现出波动大但底部逐步抬升的特征，保持仓位等待整体企业盈利企稳。行业配置建议继续持有科技资产(优选华为、半导体产业链)+汽车，适时关注周期股估值修复机会。

安信证券策略：整体风险有限，后期结构上回归基本面

安信证券策略表示，市场自8月初以来指数涨幅约10%，尚属温和，行情与流动性预期和风险偏好提升均有关，而目前环境流动性预期近期并不易逆转，目前看市场风险偏好的水平并不高，从换手率角度看，至多局部例如创业板可能有小幅过热。

因此，短期尚不需要担心市场整体调整风险，可以考虑如风险偏好降温后进一步回归基本面，例如三季报高景气的方向，适当回避纯粹高风险偏好驱动近期涨幅较大的品种。行业重点关注：券商、医药、电子、汽车、风电等，主题建议关注自主可控、国企改革等。

国金证券策略：节前平淡收官，着眼长远布局

国金证券策略表示，节前平淡收官，稳健者远行。

国金证券策略表示，站在当前时点，诸多提振风险偏好的事件在如期逐一兑现，如①美联储、欧央行等9月降息、②两大国际指数将A股纳入权重提振、③全面降准、定向降准叠加LPR报价下调利率等。

考虑到临近月底，A股解禁规模环比增加，预计A股节前大概率平淡收官。由此，不建议投资者继续提升仓位，可择机更多的优化行业配置及个股选择；中长期来看(包括10月)，对A股走势仍偏乐观。

行业(个股)配置上，市场将逐步由普涨到分化，“科技、券商”仍是后续配置的主线。站在当前时点，行业配置上，在传统消费板块股价逐现分化的同时，更看好“5G、半导体、自主可控”以及“券商”板块后续的表现。

中泰证券策略：持续推荐硬科技的投资机会

中泰证券策略表示，持续推荐硬科技的投资机会。

核心逻辑1:经济下行的速率不会想象的那么大，但下行的趋势是明确的。国内需求将逐渐疲软。以看今年和明年EPS为主要投资逻辑的行业和上市公司，我们认为不具备投资价值。

核心逻辑2:全球经济在海外摩擦的影响下都走弱，全球货币政策均趋于宽松，我国也不例外，未来几年是全球流动性从收紧到逐步泛滥的过程，国债收益率在此背景下仍然有下行空间。此外，经济下行后，各类类似无风险利率收益率的投资品种将不断的出现违约风险，这会逐步降低投资者认可的无风险收益率。两大逻辑共同构成全球无风险利率的下行，有利于提升权益资产的估值水平。

核心逻辑3:科创板的推出，表明我国在科技创新领域赶超全球的决心。叠加海外事件的边际情绪影响减弱和领导层看清楚海外事件的核心，进一步加快了我国要加快科技创新的步伐。市场对于科技创新的风险偏好在逐步的提升，而且会超预期的提升。硬科技的投资不是看今年和明年的EPS做投资的，认为科技股估值很高的投资者没有充分理解科技股的核心投资要点。科技股需要关注公司的赛道、壁垒、核心技术、团队的能力等能够在未来5-10年内能够成为伟大的公司，需要关注它未来5-10年后的EPS水平。

国盛证券：做多窗口仍在，行情将回归基本面

国盛证券策略表示，做多窗口仍在，行情主线将回归基本面。

“四期叠加”窗口仍在，但市场风险偏好提升最快的时期或已过去，行情将逐步回归基本面。8月初全球震荡、市场波动最为剧烈之际，我们便明确看多，此后又反复强调珍惜这段“四期叠加”窗口(经济尚未大幅回落、政策宽松已经到来、外部风险缓释钝化、外资在三大指数同步纳入扩容下持续增配)。

往后看，一方面，前期利好逐步兑现，叠加3季报业绩期临近，近期与投资者交流中，对业绩关注度明显提升，在经历过去一段风险偏好提升窗口后，行情将逐步回归基本面。另一方面，外部不确定性再次出现：第二次降息落地后美联储对后续宽松的节奏力度分歧加大。

方正证券策略：科技股行情短期过热，但中长期仍占优

方正证券策略核心结论如下：

1、科技行情短期内情绪出现了过热的几项，但中长期来看仍会继续占优；

2、短期情绪过热迹象包括换手率普遍上升至80%以上高分位，两融余额大幅上升、占比接近或创历史新高，以及短期估值快速修复；

3、中长期继续占优主要在于后续催化剂频出，成长科技板块业绩会持续维持相对优势且三季度科技龙头业绩预告持续高增长，三季度持仓全面提升仅为开始、离历史高位相距甚远。

（文章来源：中国基金报）