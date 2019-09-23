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5月中旬以来首现净流出港股 南向资金继续加仓科技股

2019-09-23 10:12:14 作者： 来源：中国证券报 浏览次数：0 网友评论 0

中华PE:

摘要
【5月中旬以来首现净流出港股 南向资金继续加仓科技股】上周，南向资金小幅净流出港股，为5月17日当周以来的首次净流出，结束此前连续十八周的净流入局面。 从南向资金集中流入的个股情况看，近期一直被青睐的科技股上周依然成为重点加仓对象。 分析人士称，在美元利率料进一步下行的背景下，港股市场的吸引力将继续增强。（中国证券报）

上周，南向资金小幅净流出港股，为5月17日当周以来的首次净流出，结束此前连续十八周的净流入局面。从南向资金集中流入的个股情况看，近期一直被青睐的科技股上周依然成为重点加仓对象。

分析人士称，在美元利率料进一步下行的背景下，港股市场的吸引力将继续增强。

年初以来净流入超1500亿港元

近期持续净流入港股的南向资金上周出现小幅净流出现象。据数据，上周南向资金合计净流出8.32亿港元，其中沪市港股通净流出7.95亿港元，深市港股通净流出0.37亿港元。至此，南向资金结束此前连续十八周净流入态势。值得注意的是，在上周前三个交易日连续小幅净流出后，南向资金在后两个交易日又恢复净流入。

将时间周期拉长看，今年年初以来的不到10个月内，南向资金累计净流入金额达1581.38亿港元，几乎是2018年全年826.96亿港元净流入金额的两倍。

此外，上周恒生沪深港通AH股溢价指数上涨1.40%，报129.93点，再次逼近130点的高位。分析人士指出，目前港股大盘回调至26500点附近，一些超跌的优质H股价值“洼地”显现，对资金的吸引力增强。

科技股获偏爱

虽然上周南向资金合计小幅净流出，但其对布局科技股的热情未减。

活跃个股资金流统计，在近7天南向资金净买入金额前十名榜单中，舜宇光学科技以9.44亿元(人民币，下同)的净买入额位列榜首，中芯国际金山软件瑞声科技等科技股均榜上有名。另外，受上周沙特油田遇袭影响，港股石油股也受到南向资金的关注，近7天，南向资金分别净买入中国石油股份中国海洋石油2.01亿元、0.80亿元。

在近1个月南向资金净买入金额前十名榜单中，科技股占据半壁江山。舜宇光学科技获南向资金净买入29.93亿元，仅次于建设银行腾讯控股瑞声科技中兴通讯中芯国际金山软件分别获南向资金净买入22.15亿元、7.26亿元、5.81亿元、5.49亿元、4.73亿元。

分析人士称，受苹果和华为先后发布新手机产品提振，手机产业链上相关科技企业备受关注。展望后市，高格证券表示，未来一段时间内，港股市场仍存波动性，稳健投资者以观望为主，但当中也不乏结构性投资机会。

在投资策略方面，高格证券建议关注以下四条主线：一是在港上市的教育股，如民营大学、职业教育类、K12等相关标的；二是医药健康板块，尤其是注重研发与创新药的相关标的；三是汽车板块，汽车行业目前在周期底端，预期明年市场会有需求回升；四是科技板块，围绕科技驱动日常必选消费将是未来科技板块增长的原动力。

（文章来源：中国证券报）

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