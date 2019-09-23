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摘要

【又有重磅产品开闸！股市涨跌都赚钱？】股指期货多次松绑之后，审批一度陷入停滞的公募量化对冲基金终迎正式开闸信号。 今年年初，监管层向部分基金公司及业绩优异的基金经理展开调研，为公募量化对冲基金下一步发展提供意见。 今年1月，有基金公司再次上报了公募量化对冲基金。 而据最新状态显示，近日，多只陆续上报的量化对冲基金正式获得受理。（中国基金报）

股指期货多次松绑之后，审批一度陷入停滞的公募量化对冲基金终迎正式开闸信号。

今年年初，监管层向部分基金公司及业绩优异的基金经理展开调研，为公募量化对冲基金下一步发展提供意见。今年1月，有基金公司再次上报了公募量化对冲基金。而据最新状态显示，近日，多只陆续上报的量化对冲基金正式获得受理。

实际上，在2016年初之后公募量化对冲就没有新品种获批，而近期的获受理，或意味着时隔3年多时间此类产品正式开闸。目前不少基金公司对此跃跃欲试，也有公司认为此类产品比较“小众”，还处于观望状态。

公募量化对冲基金正式开闸

部分基金公司先行试水

行业再传重磅消息，公募量化对冲基金再度开闸的消息传遍整个量化圈。

证监会网站显示，景顺长城基金于今年1月7日上报了景顺长城量化对冲3个月定开混合发起式基金，这也是2016年2月以来，首只新上报的公募量化对冲基金，该基金已于9月18日获受理。

多家基金公司今年上半年也跃跃欲试，陆续上报多只量化对冲基金，德邦基金今年3月21日上报了量化对冲三个月定开混合发起式基金，富国基金在8月29日上报了量化对冲策略混合型基金。截止9月22日，这两只量化对冲基金也有最新进展，德邦量化对冲已获受理，富国量化对冲策略也于近日接到补正通知。

也有基金公司人士反馈，近日听说小范围通知基金公司开闸的消息，基金公司也非常关注量化对冲基金的审批进展，部分基金公司打算近日择机上报该类基金。

“沪深300股指期货尽管仍有些波动，但是相比前两年股指期货受限的时候，贴水幅度大幅减弱，对冲策略运用成本已经下降很多，在当下推出公募量化对冲基金，市场环境肯定比之前大为改善。”一位业内人士指出，事实上，股指期货多次松绑不仅仅对量化对冲基金是个利好，对各类型投资者而言都是好事，公募基金里面还存在一部分绝对收益策略基金，有别于量化对冲基金主要以量化选股，这类基金阿尔法主要运用主动选股加上对冲策略，股指期货日益恢复常态化，也有利于这类基金投资运作。

不过，也有基金公司量化投资总监称，目前股指期货负基差对量化对冲基金仍有些影响。“抹平负基差最重要的是需要存在反向套利机会，二反向套利机会需要有ETF融券来配合，总体而言，只有金融衍生工具愈加丰富，才能促进量化对冲基金发展。”

还有产品人士表示，目前该公司正在关注目前行业对此类基金动态，目前上报这类基金的多是在量化领域较有优势的公司，而此类基金对基金经理的从业经验、从业年限等也会有要求，“我们还在研究市场对这类基金的需求有多大，再看如何布局”。

量化+打新效果突出

量化对冲基金收益可观

今年6月3日，股指期货再迎利好。中金所宣布，为进一步促进股指期货市场运行效率和功能发挥，沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货的跨品种双向持仓，按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。在此之前，股指期货也已经多次“松绑”。

早前，由于政策上的限制，基金公司大部分量化对冲策略仅能在专户领域试水。2013年政策松绑给公募量化对冲基金带来契机，嘉实绝对收益策略混合在2013年10月获得首张公募对冲基金准生证，并于同年12月6日成立。此后，市场上共发行了包括嘉实对冲套利、工银瑞信绝对收益、华宝量化对冲在内多只公募量化对冲公募基金，总和达到18只，多为主打“绝对收益”的产品。

多重利好呵护下，公募量化对冲基金也斩获不错的收益。数据显示，截止今年9月22日，18只公募量化对冲基金今年以来全部取得正收益，广发对冲套利、汇添富绝对收益策略、富国绝对收益多策略分别以13.05%、11.56%、10.64%分列前三；从过去三年业绩上看，海富通阿尔法对冲基金累计收益率达到24%，富国绝对收益多策略、南方绝对收益策略净值增长率也超过15%。

回顾今年大半年的投资成绩，多数量化投资人士均认同，量化对冲加打新今年以来收益率可观，是比较好的绝对收益策略。

在上述业内人士看来，今年部分量化对冲基金收益超过10%，打新增厚收益明显。“今年上半年量化对冲基金收益率不算特别高，表现较好的基金上半年收益也就在5%左右，自从科创板上市以来，量化对冲策略能够对冲底仓波动，部分打中新股的量化对冲基金单日净值增长3-4个百分点，短期来看，若是控制规模过快增长，打新还是能够增厚不少收益。不过，打新毕竟是事件性收益，不可能年年都如此突出。”

不过，上述公募量化投资人士也感慨，除去打新带来的短期效应，今年获取超额收益仍有些难度。“一方面是今年估值因子等传统好用的因子不太发挥作用，另一方面是行业分化明显，食品医药及农林牧渔、科技板块表现明显强于大市，但量化对冲基金基本维持行业中性，不会超配某一行业，对其超额收益也有些影响。”

“最近几年，公私募量化基金竞争日趋激烈，倒逼各量化团队进化模型。市场投资者也愈加成熟，资本市场定价趋于公允，在这样的长期趋势下，超额收益仍然存在，但很难再像2015年之前如此突出。”上述公募量化人士称，预计未来不同基金公司管理的公募量化对冲基金业绩会有明显分化，相对看好模型较为成熟且在指数增强策略上长期耕耘的投资团队。

目前量化对冲产品一览

是否布局量化对冲基金

基金公司态度分化

受访基金公司人士普遍对量化对冲基金重获受理持欢迎态度，但对是否跟进这类基金品种，各家基金公司态度不一。

一位业内人士明确表示，量化对冲基金再度受理对基金行业而言是件好事。“公募基金还是较缺能提供绝对收益的产品，相比追求相对收益的基金，绝对收益策略基金更容易将基金收益转化为投资者收益。”

一位基金公司产品部人士也坦言，当前市场非常需要绝对收益产品，但是能否获取超额收益非常考验基金公司投资能力。“是否上报量化对冲基金，取决于基金公司能否创造出阿尔法，积极上报量化对冲基金的基金公司也是过去在量化方面上有较多积累的基金公司。”

另一位产品人士也表达这一观点，量化对冲追求绝对收益，通过对冲手段对冲掉绝大部分的贝塔，留下阿尔法，本质上还是考验基金公司选股能力的品种，因此也是考验基金公司的整体投资能力。

还有基金公司量化投资总监指出，大资管新规下，银行理财向净值化方向转型，量化对冲基金作为一类较为稳健的投资品种，正好能够弥补这块市场空缺。

“这类产品开闸肯定是振奋人心的好消息，相对来说更适合大中型基金公司来布局，完善产品线等。”据一位基金公司指数与量化部投资总监表示，不过公募运作这类产品受到较多限制，和目前市场上同类型私募产品对比基本没什么优势。市场寄予希望的是，这类绝对收益品种对接理财客户需求，其实也存在难度，一方面，若不考虑今年打新收益，过去几年实际运作效果并没有那么突出，年化收益超过5%的品种不多；另一方面，一旦此类基金规模做大，策略运作效果可能大打折扣。“这类产品在海外也是小众品种，在国内发展壮大还需要时间。”

“股指期货过去两年贴水太深，量化对冲基金获取超额收益不易，和固定收益产品相比没啥吸引力，但随着股指期货逐渐恢复常态，且未来与私募基金高频策略日益拥挤相比，公募普遍采用的基本面量化模型较为完善，策略衰减不会那么明显。”上述公募量化投资人士看好公募量化对冲基金发展机会。

“量化对冲基金会有发展机会，在丰富投资者可投基金品种上，量化对冲基金起到有益的补充作用。但是很难成为公募基金中的主流品种。量化对冲基金受制于衍生品交易量及模型容量限制，很难像股票、混合、ETF基金那样发展到几万亿规模，”上述基金公司量化投资总监认为。

“公募量化对冲基金这几年发展曲折，刚起步不久就迎来2014年市场大牛市，当时公募量化对冲基金虽然是个创新产品，但是它所提供的绝对收益并不为当时市场所看重，在牛市行情下，关注度远不及股票基金。随后，又遇上市场急速调整，股指期货受限，这类基金对冲策略运作困难，一度转为债券+打新的类策略，没有真正体现量化对冲的特点。直到最近两年，特别是在2018年市场普跌的情况下，部分量化对冲基金绝对收益的优势得以体现，获得较大市场关注度，展现了它特殊价值。”一位券商分析师回顾公募量化对冲基金发展历程如此感慨。

（文章来源：中国基金报）