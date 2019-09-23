港股后市怎么走？六大基金经理都说清楚了

中华PE:

市场机遇总是在震荡中积累。近期港股持续震荡，目前是布局机么？市场风险点在何处？值得长期投资么？如果要布局哪些领域更好？

中国基金报记者专访了华夏基金国际投资部行政负责人兼华夏港股通精选股票基金基金经理李湘杰、广发沪港深龙头基金经理余昊、前海开源基金董事总经理兼联席投资总监曲扬、鹏华沪深港互联网股票基金韩焯林、海富通中国海外混合QDII基金经理陶意非、恒生前海基金专户投资部投资经理郑栋。

这些基金经理较为认可目前是不错的布局时点，现在恒生指数10倍PE，历史上只有1997、2011年和2014年估值回到过这个水平，吸引力凸显。从布局方向来看，更看好消费、金融、科技等领域。

估值具备诱惑力

中国基金报记者：港股市场近期出现震荡，目前港股是否正处于较好的布局时间点？

李湘杰：2019年三季度香港市场的估值、投资者仓位和资金流入额都处于历史低位，这些都是港股市场触及阶段性底部的信号，未来1~2年内市场上行概率远高于下行概率。预计在社会事件平息之后，港股市场会迎来基本面的好转与估值的回升。

余昊：港股和A股的强弱表现符合一个规律：如果企业盈利开始变好，伴随市场流动性收紧，通常港股走势强于A股。港股和A股的强弱格局通常不会超过3年时间。

而从估值水平和企业盈利来看，现在恒生指数平均市盈率只有10倍，历史上只有1997、2011年和2014年估值回到过这个水平。历史上每次只要恒生指数的估值回落到10倍，接下来至少能出现两年连续跑赢，但主要的风险不在于它会跑赢，而在于要等多久才开始跑赢。从企业盈利来看，上市公司中报数据反映企业盈利的韧性较好，尤其是大企业。便宜是硬道理，港股目前的估值已足够便宜，特别是在企业盈利无显著风险时，分红回报率可以提供最可靠的安全边际。因此，站在两年的时间维度看，港股当前已是较好的布局时间点。

韩焯林：港股基本面“稳中有升”的背景下，估值的极端波动中反而凸显中长线投资价值，目前港股正处于逆向投资相对好的时点：首先，经历一段“内外交困”式的下跌之后，港股估值再度回到历史上极低的水平，高股息、低PE的优势对于中长期配置资金的吸引力凸显；其次，从盈利增长来看，港股中资股中报表现好于预期，未来随着经济预期企稳、减税红利释放、融资成本下行，基本面或体现出向上弹性。

郑栋：今年5月份以来，香港股市明显调整。从中长期角度考虑，港股已经具备明显投资价值。主要原因如下：1。目前估值安全边际较高，进一步下跌风险有限。恒生指数目前估值在历史均值以下，在目前全球流动性宽松、利率中枢不断下行的环境下，估值吸引力较强；2。港股的龙头公司，特别是大型跨国机构或中资公司，在经济下行周期中抵御风险能力较高。众多企业的中报显示，港股龙头企业在极其严峻的宏观经济环境下，通过优秀的经营管理能力，仍取得超越同业的增长。3。随着美联储重启降息周期，欧洲重启量化宽松政策，全球流动性逐步改善，有利于港股估值修复。

中长期机会与风险

中国基金报记者：您如何看港股中长期投资机会？未来机遇和风险各在何处？

李湘杰：港股市场主要由香港本地股、中资股和其他海外股构成。在未来1~2年中，中资股和赴港上市的海外股都拥有较好的投资机会。多数H股有明显的H/A折价，低估值的H股可以为投资者带来更高的股息收益率和估值修复空间。对于香港本地股，社会事件可能会导致未来几个月的业绩低迷，在短期内应规避相关板块，防范风险。

香港市场是一个市场有效性很高、投资者相对自律的市场。如果把投资期限拉长到3~5年，我们相信拥有强劲盈利增长的企业会有明显相对收益。

曲扬：决定港股走势的主要因素还是中国经济基本面和美联储货币政策。随着美联储提前结束缩表，港股流动性环境改善较为确定。目前国内经济处于低位平稳阶段，随着美联储降息，未来国内政策操作空间也在扩大，预计资源配置将进一步优化。未来经济会呈现二元格局，股票市场存在结构性投资机会，港股经过前期的深幅调整，估值已回归历史底部，长期来看投资价值显著。

韩焯林：中长期来看，港股市场依然是全球中长期价值投资者的沃土。对于内资而言，港股是国内庞大存量财富海外配置的主要目的地，在高股息、低PE、高AH溢价的背景下，南下资金将持续增配港股；对于外资而言，港股稳健的基本面、偏低的估值符合养老金、主权基金等长线资金的回报要求，伴随全球流动性宽松和风险偏好的改善，海外配置型资金倾向于左侧布局。

陶意非：由于港股的特殊性，它会受到国际国内各种因素的影响。但是正是因为如此，港股估值相对偏低，同时港股仍可以受惠于我们国家长期持续的经济发展，以及不断加强的改革开放，所以港股对于投资者来说是一个非常好的选择。

郑栋：中长期来看，港股的投资机会主要来源两方面：1。上市公司企业盈利的可持续增长带来长期投资价值；2。投资者结构改变带来的估值体系重建。

随着近年来港交所与内地资本市场互联互通的深入进行，内地资金占港股投资比例不断上升。若内资在港股话语权达到与外资对等的水平，那么香港股市的离岸市场估值折价有望收窄，从而带来价值重估的投资机会。港股的风险主要来源于外部不确定性。

消费、科技、医药等被看好

中国基金报记者：如果目前布局港股，哪些领域或者行业更有布局价值？

李湘杰：我们长期看好消费、科技、医药等板块的投资机会。1。消费板块：长期看好消费升级带来的投资机会，典型的子板块包括运动服饰、食品饮料、物业服务等。2。科技板块：5G商用化、智能手机升级和AR/VR的普及将共同对硬件科技板块带来投资机会，我们看好通信、消费电子等赛道，并认为H股相关标的在市场格局、技术积累及估值层面有吸引力；3。医药板块：中国医保政策的落地带动板块估值的修复，看好创新药和国产替代带来的投资机会，认为医药龙头未来会强者恒强。

余昊：港股的一些高分红标的是稀缺投资标的，目前时点是绝对收益兼顾长期价值投资最佳选择。除了高股息标的外，我看好三大行业的配置机会，分别是金融、科技和消费。

曲扬：主要看好两大方向，一是内需驱动的行业，二是科技驱动的行业。具体来看，内需驱动的行业有结构性变化，即从物质消费逐步转变到精神消费，也就是所谓的消费升级；科技驱动的行业主要包括TMT以及一些高端制造业，可以分成硬件和软件两类，硬件方面主要是消费电子，软件方面是互联网。

韩焯林：目前布局港股，宜兼顾成长性及低估值，建议板块配置“攻守兼备”：首先，优选护城河较宽、盈利稳定成长、估值合理、高ROE、公司治理良好的消费、医药、科技、互联网等领域的“长跑冠军”，并积极在股价下跌时逢低布局；其次，在利率中枢下行的趋势下，港股金融等高股息、高AH溢价的板块及个股更容易获得超额收益，尤其对于中长期配置型资金吸引力强；再次，左侧布局基本面即将迎来拐点的低估值、早周期板块，如汽车等板块的龙头；最后，关注香港本地股中受到“错杀”的保险、公用事业等板块的龙头。

陶意非：港股中长期的投资机会依然在于可以受惠于经济长期发展行业的优秀龙头公司。例如TMT、教育、油服及纺服等。

郑栋：我们较关注的行业包括：1。内资银行：目前港股内资银行估值平均水平在0.5~0.6倍PB之间，股息率在5%~6%之间，已经反映了宏观经济预期，具备明显中长期投资价值。2.TMT板块：在中国技术进步不断深入的过程中，TMT行业将不断涌现出更多的牛股。3。大消费：契合中国消费升级趋势的细分消费领域将具备更大的成长空间，目前较看好医药、运动服装、文化教育等领域。

优选投资能力强基金经理

中国基金报记者：如果普通投资者借道基金布局港股，您认为该如何筛选，从哪些角度出发？

李湘杰：对于普通投资者而言，应该选择拥有强大投研队伍、清晰投资策略和严格的风控合规机制的基金公司发行的基金产品。

余昊：建议投资者从基金经理和投资时点两个维度挑选。 从基金经理角度看，建议挑选连续任职期限较长、经历过市场牛熊周期的基金经理。过往研究表明，经历经济周期轮换和市场牛熊周期洗礼的基金经理，他们更懂得如何在市场下行时控制风险，又能在市场有机会时尽可能捕捉贝塔和阿尔法收益。

从投资时点看，建议投资者尽量在估值低位布局，耐心等待估值回归中值。当前的港股正处于历史估值低位，建议投资者选择有较长历史业绩记录、最好是经历过2011年和2015年港股市场大幅波动仍表现优秀的基金经理。

曲扬：如果投资者相对更看好港股，可借道沪港深主题基金进行布局，但需留意过往持仓是否更偏向港股市场，同时也可选择布局港股市场的QDII产品。

陶意非：投资者应该去参考基金过往业绩，去选一些投资长期稳定以港股投资为主，同时换手率较低，以长期投资为主的基金。

（文章来源：中国基金报）