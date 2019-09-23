5月中旬以来首现净流出 南向资金继续加仓科技股

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上周，南向资金小幅净流出港股，为5月17日当周以来的首次净流出，结束此前连续十八周的净流入局面。从南向资金集中流入的个股情况看，近期一直被青睐的科技股上周依然成为重点加仓对象。

分析人士称，在美元利率料进一步下行的背景下，港股市场的吸引力将继续增强。

年初以来净流入超1500亿港元

近期持续净流入港股的南向资金上周出现小幅净流出现象。据数据，上周南向资金合计净流出8.32亿港元，其中沪市港股通净流出7.95亿港元，深市港股通净流出0.37亿港元。至此，南向资金结束此前连续十八周净流入态势。值得注意的是，在上周前三个交易日连续小幅净流出后，南向资金在后两个交易日又恢复净流入。

将时间周期拉长看，今年年初以来的不到10个月内，南向资金累计净流入金额达1581.38亿港元，几乎是2018年全年826.96亿港元净流入金额的两倍。

此外，上周恒生沪深港通AH股溢价指数上涨1.40%，报129.93点，再次逼近130点的高位。分析人士指出，目前港股大盘回调至26500点附近，一些超跌的优质H股价值“洼地”显现，对资金的吸引力增强。

科技股获偏爱

虽然上周南向资金合计小幅净流出，但其对布局科技股的热情未减。

据活跃个股资金流向统计，在近7天南向资金净买入金额前十名榜单中，舜宇光学科技以9.44亿元(人民币，下同)的净买入额位列榜首，中芯国际、金山软件、瑞声科技等科技股均榜上有名。另外，受上周沙特油田遇袭影响，港股石油股也受到南向资金的关注，近7天，南向资金分别净买入中国石油股份、中国海洋石油2.01亿元、0.80亿元。

在近1个月南向资金净买入金额前十名榜单中，科技股占据半壁江山。舜宇光学科技获南向资金净买入29.93亿元，仅次于建设银行；腾讯控股、瑞声科技、中兴通讯、中芯国际、金山软件分别获南向资金净买入22.15亿元、7.26亿元、5.81亿元、5.49亿元、4.73亿元。

分析人士称，受苹果和华为先后发布新手机产品提振，手机产业链上相关科技企业备受关注。展望后市，高格证券表示，未来一段时间内，港股市场仍存波动性，稳健投资者以观望为主，但当中也不乏结构性投资机会。

在投资策略方面，高格证券建议关注以下四条主线：一是在港上市的教育股，如民营大学、职业教育类、K12等相关标的；二是医药健康板块，尤其是注重研发与创新药的相关标的；三是汽车板块，汽车行业目前在周期底端，预期明年市场会有需求回升；四是科技板块，围绕科技驱动日常必选消费将是未来科技板块增长的原动力。

（文章来源：中国证券报）