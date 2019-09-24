科创板首个股权激励计划出炉 关键条款现重大创新

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草案显示，激励对象总人数为21人(含部分外籍员工)，占公司员工总数6.56%，包括高管、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员；计划有效期为最长不超过72个月；授予价格则为每股65元，突破了50%价格限制。

投行人士认为，在科创板股权激励政策明显宽松之后，科创公司拥有更大自由度制定股权激励计划。相关规则更加灵活和市场化，以满足科创企业自己“量体裁衣”的需求，帮助企业制定出具有吸引力的激励方案。

授予价格

突破50%限制

具体来看，本次限制性股票的授予价格为每股65元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股65元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

从定价方式看，激励计划授予价格的定价方法为不低于公司首次公开发行后首个交易日收盘价的50%，并确定为65元/股；该价格相当于占前1个交易日交易均价的39.61%、前20个交易日交易均价的41.95%。

据证券时报·e公司记者了解，《科创板股票上市规则》规定，上市公司授予激励对象限制性股票的价格，低于股权激励计划草案公布前1个交易日、20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价50%的，应当说明定价依据及定价方式。

对此，投行人士认为，相比主板而言，科创板规则相当于放开了“50%”的要求，给公司自行选择价格的权利。由于存在股份支付的处理，限制性股票公允价值和授予价格之间的差额将计入费用从而吞噬公司利润，公司需要在漂亮的财务数据和足够有吸引力的授予价格之间做出平衡，规则只是赋予了更大的自由度和更宽的选择范围。

在禁售期方面，科创板上市规则规定，“获益条件包含12个月以上的任职期限的，实际授予的权益进行登记后，可不再设置限售期。”本案例中，公司明确设置了符合上述条件的任职期限要求，因此上述股份归属后即可流通(除董事高管需满足法定的限售要求外)。具体而言，公司董事和高管，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份等。

激励对象分为两类

乐鑫科技股权激励进行了较为大胆的探索，利用规则之余还做了有益尝试。例如，根据激励对象司龄不同，将激励对象分为两类，第一类激励对象为在公司连续任职1年以上员工，合计19人；第二类激励对象为在公司任职1年以下员工，合计2人，公司对两类激励对象分别设置了不同的归属安排。其中，第一类激励对象考核年度分别为2019年度至2022年度；第二类激励对象考核年度分别为2020年至2023年。

归属条件的业绩考核指标选用了营收或者毛利。业内人士认为，通常主板公司选择利润指标时净利润为主流。但科创公司受三费、息税影响较大的情况下，净利润可能存在一定“失真”情况，选择毛利更能代表和体现其主营业务能力，也体现公司充分考虑，选择符合自身条件的业绩指标。同时，从指标趋势看，以第一类激励对象为例，公司选用对应的营收或毛利增幅较2018年分别为30%、69%、119%和185%(A级)，意味着对应指标逐年需保持30%的增速，激励业绩门槛不低。

资料显示，乐鑫科技是一家专业的集成电路设计企业，采用Fabless经营模式，主要产品Wi-Fi MCU是智能家居、智能照明、智能可穿戴设备等物联网领域的核心通信芯片。由于较早看到了物联网芯片的市场空间，公司早年就开始进行技术积累，至2014年推出了公司拳头产品“ESP8266”，2016年又推出ESP32系列，构成目前营业收入主力。由于产品硬件性能优异，在集成度、产品尺寸、计算能力、射频、内存等多个方面均拥有比较优势，价格较之竞品集聚优势，被视为该领域“低价搅局者”并快速占领市场。

芯片设计业内人士向证券时报·e公司记者指出，作为一家Fabless公司，其核心竞争力即芯片设计能力，能否保持技术的领先对公司至关重要，对高端人才需求量大，公司实施有吸引力的股权激励计划诉求十分迫切。公司近年研发人员扩充迅速，据了解海外员工对激励十分关注，这亦是公司选择快速推出股权激励计划背景。

同日，乐鑫科技还发布了新增核心技术人员的公告，Benjamin Lei Mung被公司子公司乐鑫星信息聘任为系统工程副总裁，负责芯片系统工程研发工作，并认定其为公司核心技术人员。Benjamin为美国国籍，亦为本次激励对象之一。

（文章来源：证券时报）