深化新蓝筹行动 健全科创板注册制规则

中华PE:

近日，上海证券交易所以非现场形式召开第九次会员大会，审议了上交所第四届理事会2018年工作报告、2018年总经理工作报告等，通报了上交所今年以来的工作情况，116家会员代表通过线上系统表决通过了上述报告和提案。

上交所2018年总经理工作报告指出，2018年，面对复杂形势，上交所落实“六稳”要求，统筹推进交易所市场化、法治化、国际化建设，各方面工作都取得了新的进展。集中力量、狠抓落实，积极推进设立科创板并试点注册制改革落实落地，改革工作已初显成效。



在谈及2019年工作时，报告指出，上交所2019年的工作布局是“1+2+6”。“1”是指坚守安全运行底线；“2”是指两件头等大事，即设立科创板并试点注册制改革和落实证监会党委巡视整改要求；“6”是指一线监管、市场建设、国际化发展、科技监管、舆论引导及投资者教育服务、综合保障等6方面重点工作。

首先是坚持底线思维，确保交易所市场安全运行。强化交易业务管理，加强日常值守和应急保障，确保行情不断、秩序不乱、业务操作零误差。加强市场风险监测分析，建立健全应对股市重大异常波动快速反应机制，丰富逆周期应对“工具箱”。全面排查上市公司等市场主体风险隐患，进一步化解股票质押风险和债券违约风险，扩大交易所债券市场信用保护工具试点，努力缓解民营企业融资难融资贵问题。

2019年，上交所重点推动设立科创板并试点注册制改革落实落地。建立健全科创板和注册制业务规则体系，真正以信息披露为核心，开展科创板发行上市申请材料受理、审核，以关键制度创新为突破口推动发行、交易、并购、退市、监管等资本市场基础制度完善。积极培育科创板上市资源，开展科创板、注册制业务培训和投资者教育，建立健全相关内部管理制度和工作流程，完善“防火墙”等廉政风险防控措施。

报告强调，2019年上交所将深化“新蓝筹”行动，进一步强化发行上市服务体系和渠道建设，培育更多上市资源，大力支持包括新经济企业、高技术企业及传统产业优化升级企业在内的“新蓝筹”企业在主板上市，充分发挥设立科创板并试点注册制的制度优势，提升上交所服务实体经济的能力。推动国开债ETF等产品正式挂牌上市，研发对接科创板的创新公募基金等新产品，落实基金做市商机制。丰富股票期权品种，力争新增沪深300ETF期权尽快上线。

全面提升一线监管有效性、针对性、适应性。扎实推进以信息披露为中心的上市公司监管，继续从严整治市场乱象，支持上市公司通过并购重组盘活存量、提质增效，促进退市法治化常态化。优化以异常交易实时监控为重点的市场监察，推进实时监控模式转型。深化“以监管会员为中心”的自律监管模式，督促会员落实客户管理主体责任。开展上市公司和IPO企业现场检查。加强巡回审理协作，强化会计监管职能。

在更高起点更高水平上推进交易所国际化发展。持续优化沪港通运行机制，完善沪伦通业务。继续探索和推进与境外重要市场的合作，稳步推进与阿布扎比国际金融中心合作共建国际交易所工作，继续推进“一带一路”交易所联合会筹建工作。加大A股国际推介力度。

报告指出，2019年，要加快科技监管体系建设，用科技为监管赋能。加大重点领域科技监管突破力度，上线新一代监察系统，推进上市公司科技监管项目和智能一体化监管平台建设。提升技术管理精细化程度，建立健全信息安全技术制度规定，推进技术系统全生命周期管理。充分发挥技术开发对业务发展支撑作用，持续推进交易系统轻型化建设。提升官网建设和信息服务水平。