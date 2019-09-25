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跟投科创板收益榜单出炉 15家券商浮盈逾22亿元

2019-09-25 09:45:42 作者： 来源：中国证券报 浏览次数：0 网友评论 0

 跟投科创板的券商近期收益不错。
　　9月24日，科创板29只股票全线飘红。数据显示，按照当日收盘价计算，15家科创板保荐券商跟投股份账面浮盈合计22.04亿元。其中，中信建投证券以3.44亿元账面浮盈居首。从个股收益

中华PE:

 跟投科创板的券商近期收益不错。

　　9月24日，科创板29只股票全线飘红。数据显示，按照当日收盘价计算，15家科创板保荐券商跟投股份账面浮盈合计22.04亿元。其中，中信建投证券以3.44亿元账面浮盈居首。从个股收益情况看，已有6只科创板股票的保荐券商跟投浮盈超1亿元。其中，心脉医疗的保荐跟投机构以1.71亿元的浮盈暂居第一。

　平均账面浮盈1.5亿元

　　数据显示，以9月24日收盘价计算，29只科创板上市股票涉及15家保荐券商，这些券商跟投股份平均账面浮盈约为1.5亿元。

　　具体来看，中信建投证券账面浮盈居首，跟投的科创板股票包括虹软科技沃尔德西部超导铂力特天宜上佳新光光电，其参与跟投股票数量在15家券商中位居第一。中信证券跟投股份账面浮盈3.39亿元，仅次于中信建投证券，跟投科创板股票包括澜起科技柏楚电子睿创微纳容百科技

　　从浮盈数据看，头部券商优势明显。中信建投证券中信证券、华泰联合证券三家券商跟投合计浮盈为8.96亿元，占15家券商跟投总浮盈的40.65%。

　　对比券商最新披露的月度经营数据看，一些券商科创板跟投浮盈已接近甚至超过其8月净利润规模。

　　继续看好科创板投资

　　中银国际证券指出，科创板引入券商跟投制度，券商与发行人、投资者之间的关系黏度更强更复杂。设立科创板将促进券商大投行业务转型与升级，加速IPO、再融资、直投等子业务融合，对券商发行定价能力、资源整合及销售能力提出更高要求，综合实力强的龙头券商将更具优势。

　　近期科创板市场行情渐趋理性，中泰证券认为，这是价值回归的必然结果，也是目前科创板上市企业较少等因素起到的推动作用。随着上交所科创板审核工作加快，科创板有望迎来更多新军。随着上市企业稳步增加，长期投资资金的逐渐入场，不论是对市场平稳运行还是投资者收益保障来说都将是利好信号。

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