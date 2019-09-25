跟投科创板收益榜单出炉 15家券商浮盈逾22亿元

跟投科创板的券商近期收益不错。

9月24日，科创板29只股票全线飘红。数据显示，按照当日收盘价计算，15家科创板保荐券商跟投股份账面浮盈合计22.04亿元。其中，中信建投证券以3.44亿元账面浮盈居首。从个股收益

中华PE:

跟投科创板的券商近期收益不错。

9月24日，科创板29只股票全线飘红。数据显示，按照当日收盘价计算，15家科创板保荐券商跟投股份账面浮盈合计22.04亿元。其中，中信建投证券以3.44亿元账面浮盈居首。从个股收益情况看，已有6只科创板股票的保荐券商跟投浮盈超1亿元。其中，心脉医疗的保荐跟投机构以1.71亿元的浮盈暂居第一。

平均账面浮盈1.5亿元

数据显示，以9月24日收盘价计算，29只科创板上市股票涉及15家保荐券商，这些券商跟投股份平均账面浮盈约为1.5亿元。

具体来看，中信建投证券账面浮盈居首，跟投的科创板股票包括虹软科技、沃尔德、西部超导、铂力特、天宜上佳、新光光电，其参与跟投股票数量在15家券商中位居第一。中信证券跟投股份账面浮盈3.39亿元，仅次于中信建投证券，跟投科创板股票包括澜起科技、柏楚电子、睿创微纳、容百科技。

从浮盈数据看，头部券商优势明显。中信建投证券、中信证券、华泰联合证券三家券商跟投合计浮盈为8.96亿元，占15家券商跟投总浮盈的40.65%。

对比券商最新披露的月度经营数据看，一些券商科创板跟投浮盈已接近甚至超过其8月净利润规模。

继续看好科创板投资

中银国际证券指出，科创板引入券商跟投制度，券商与发行人、投资者之间的关系黏度更强更复杂。设立科创板将促进券商大投行业务转型与升级，加速IPO、再融资、直投等子业务融合，对券商发行定价能力、资源整合及销售能力提出更高要求，综合实力强的龙头券商将更具优势。

近期科创板市场行情渐趋理性，中泰证券认为，这是价值回归的必然结果，也是目前科创板上市企业较少等因素起到的推动作用。随着上交所科创板审核工作加快，科创板有望迎来更多新军。随着上市企业稳步增加，长期投资资金的逐渐入场，不论是对市场平稳运行还是投资者收益保障来说都将是利好信号。