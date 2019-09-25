三家企业主动撤回科创板上市申报材料

中华PE:

三家企业主动离场



在多轮问询中，科创板审核威慑力得到充分体现。中国证券报记者获悉，上交所已开展3批现场督导工作，涉及6家公司，其中3家已主动撤回申报材料。

据中国证券报记者此前了解到的消息，由德邦证券保荐的北京诺康达医药科技股份有限公司是目前唯一确认的一家因现场督导而主动撤回申报材料的科创板受理企业。

诺康达与公司第二大客户亦嘉新创的疑似关联交易是外界认为公司“折戟”科创板的重点。前述资深投行人士告诉中国证券报记者，上交所在现场督导中确实发现保荐机构对亦嘉新创的客户背景和收入真实性未尽审慎核查义务。

“上交所在现场督导中发现，亦嘉新创设立时的实缴资本50万元来自诺康达实际控制人。”该资深投行人士告诉中国证券报记者，亦嘉新创工商登记等事项都是由诺康达员工亲自办理的，公章还曾由诺康达监事保管并使用。

该人士表示，另外两家在现场督导后撤回申报材料的科创板受理企业均属软件行业，主要涉及的问题包括保荐机构对公司部分业务真实性、关联交易等问题没有尽职核查等。

上交所在6月公布过首轮启动督导情况。在审核问询过程中，上交所发现，对相关发行人就主要客户交易的商业合理性、合同支付金额与服务内容匹配性、收入确认时点与同行业公司一致性等问题，保荐机构发表意见的证据不充分。

搭建多维度审核体系

上交所此前表示，对保荐机构开展现场督导，是上交所按照设立科创板并试点注册制的理念和现实要求，更好地履行审核职责，更有效地发挥好审核职能的探索。

现场督导将通过调阅资料、证据核对、人员约谈等方式，着重了解保荐机构对相关申报项目信息披露中存在的问题，核查把关是否到位，要求其做出相应说明或者做出补充核查；同时，将检查保荐机构尽职调查责任落实、内部程序合规性、保荐工作质量等方面情况。

“对保荐机构开展相应的督导，是试点注册制下问询式审核的支持。”前述投行人士表示，现场督导主要是针对问询中发现的一些重点问题，通过线上审核与线下督导相衔接、现场监管与非现场监管相配合进行更深入具体的审核。

据中国证券报多方了解到，3家企业主动撤回材料并不是现场督导效果的终点，在目前已被现场督导涉及的6家企业中，可能还将有企业终止审核。对相关保荐机构，上交所也不排除视情节轻重进行相关处罚。

“科创板审核的‘牙齿’是全方位的。”该投行人士表示，在科创板审核中问询式审核是中心，审核全程信息公开、现场督导、现场检查等方式都会成为整个审核体系中的有效部分，共同搭建多维度的审核体系，推动审核质量不断提高。