交通强国与科创板有什么关系？

中华PE:

在仔细研读刚刚发布的《

交通

强国建设纲要》(以下简称“纲要”)后，并对标

科创板

重点支持的六大领域后，笔者发现纲要中具有浓厚的科创基因。

《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》中提到，重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合，引领中高端消费，推动质量变革、效率变革、动力变革。



市场习惯于将之概括为科创板六大类企业。但这种理解是有偏差的，大家忽略了冠在前面的“重点支持”四个字，也漏掉了后面的“融合”和“变革”。为了澄清对科创板定位的误解，监管层不断地向市场释放正确信息。比如，8月30日，上交所发行上市服务中心总经理魏刚在“2019世界人工智能大会投融资论坛”上就提出，科创板不止支持六类企业，对其他创新能力突出、有成长性的“新技术、新产业、新模式、新业态”的公司都会支持。

搞明白了这一点，我们再来看纲要中的科创基因。在科创板重点支持的产业中，除了生物医药与交通无关外，其他五个领域都能在纲要中觅得身影。

首先看新一代信息技术，在纲要第五部分中就充分涉及。包括瞄准新一代信息技术，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合，推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施。

其次是高端装备，主要体现在纲要的第三部分“交通装备先进适用、完备可控”。包括加强新型载运工具研发、加强特种装备研发、推进装备技术升级等。这部分内容纲要规定的比较详细具体，此处不再赘述。

第三是新材料，仅在纲要第五部分中有所涉及。具体表述为，瞄准新一代信息技术、人工智能、智能制造、新材料、新能源等世界科技前沿，加强对可能引发交通产业变革的前瞻性、颠覆性技术研究。

第四是新能源，在纲要中体现比较充分，第三、第五、第七部分均有涉及。包括强化新能源船舶的自主设计建造能力，推广新能源、清洁能源、智能化、数字化、轻量化、环保型交通装备及成套技术装备等。

第五是节能环保，包括推广环保型交通装备，将生态环保理念贯穿交通基础设施规划、建设、运营和养护全过程等。

除了上面五大类企业外，纲要在交通的“融合”和“变革”上也有指导性意见。

一部交通强国建设纲要，几乎与科创板所涉及产业的全景图如此重合，这不是偶然的。市场参与各方有必要加强对这一现象的研究。