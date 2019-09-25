未来交通蓝图出炉 交通领域有望出现更多科创板公司

中华PE:

日前，中共中央、国务院印发《

交通

强国建设纲要》，制定了未来的交通蓝图。对此，接受记者采访的业内人士认为，纲要提出的具体举措，不乏一些与

科创板

相通的方面，未来，交通领域有望出现更多的科创板上市

公司

。

已经在科创板上市的公司中，与交通领域相关的有3家，分别是交控科技、天宜上佳和中国通号，在证监会行业分类中属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。不过，这三家公司都与轨道交通有关，其中，中国通号已成为全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商，天宜上佳是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，交控科技专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包。



在纲要中，对轨道交通方面提出的要求是，实现3万吨级重载列车、时速250公里级高速轮轨货运列车等方面的重大突破。

目前，我国是世界上仅有的几个掌握3万吨铁路重载技术的国家之一。此前，由中国铁路总公司在大秦铁路组织实施的牵引重量3万吨重载列车运行试验取得圆满成功。这是中国铁路重载技术创新的重大突破，也是中国铁路重载运输发展的新的里程碑。

纲要同时提出，加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发，形成自主可控完整的产业链。

“这是从国家战略高度层面明确了发展智能网联汽车的决心。”联储证券首席投资顾问郑虹对《证券日报》记者表示，智能网联汽车的发展，需要建立在5G产业链的发展基础之上，也可以说智能网联汽车是5G产业应用的具体场景化。

“5G产业的商用推广加快了智能网联汽车的推动进程，智能网联汽车在车载传感器、芯片、中央处理器、操作系统等环节的研发与产业化需要更多科技型企业的支持。”郑虹说，科创板重点支持六大战略性新兴产业，其中就包括5G与智能网联汽车相关行业。随着更多科创板企业陆续上市，智能网联汽车牌照的正式发放，未来智能网联汽车落地与商业化应用可以期待。

科创板受理企业中，亦有相关的企业。9月19日，鸿泉物联提交注册。根据招股说明书，公司致力于利用人工智能技术和大数据技术，研发、生产和销售智能增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等汽车智能网联设备，主要应用于商用车(载货汽车、客车、专项作业车等)领域。

万联证券分析师周春林认为，智能网联汽车是汽车发展的必然趋势。技术创新支撑汽车向智能化、网联化等新趋势发展，汽车作为继手机之后的下一代可大范围普及的智能网联终端，必然会酝酿一大批智能化、网联化技术的开发与应用。

另外，未来几年国内智能网联汽车普及率有望加快，受政策法规因素的驱动，智能网联汽车在商用领域应用同样显著。

波士顿咨询公司测算，智能网联汽车的市值将在2025年前达到420亿美元；普华永道预测，智能网联汽车的发展，将带动以汽车为载体的芯片、软件、信息通信、数据服务产业等成为新的经济增长点。

根据此前工信部发布的车联网中长期规划，2020年我国将迎来车联网和智能网联车行业的重要节点：一是车联网用户渗透率达到30%以上；二是新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上；三是联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上。

值得关注的是，日前在上海召开的“2019世界智能网联汽车大会”上，上海市经信委、交通委等部门正式颁发了智能网联汽车示范应用牌照。与开放道路测试牌照不同，示范应用牌照标志着智能网联汽车领域从技术成熟向市场化、商业化跨出了坚实的一步，不局限于单纯的测试行为，开始尝试功能化的载人载货应用，智能网联汽车或将进入普通市民的生活。

业界认为，发展智能汽车不仅是解决汽车社会面临的交通安全、道路拥堵、能源消耗、环境污染等问题的重要手段，更是深化供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略、建成现代化强国的重要支撑，对不断满足人民日益增长的美好生活需要具有十分重要的意义。随着行业政策及标准化法规政策的不断落地、5G技术的发展以及ADAS渗透率不断提升，产业进程有望提速。