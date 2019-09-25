并购重组审核委年内开会46次 审核68单过会率84%

中华PE:

近期，上市公司并购重组过会率有所回暖。《证券日报》记者根据证监会官网统计，截至9月24日，今年上市公司并购重组审核委员会共召开46次会议，其中已公布41次审核结果，已审核68单，其中57家公司过会，11家被否，过会率为84%。

从近3个月的数据来看，7月份，上市公司并购重组审核委员会共审核10单，其中7家过会，过会率为70%；8月份共审核4家，过会率为100%；9月份至今共审核5单，也全部过会。



“并购重组回暖主要是由于证监会近期密集修订再融资相关规则，并购重组等再融资政策持续松绑。”中山证券首席经济学家李湛在接受《证券日报》记者采访时表示，近一年证监会陆续出台了包括简化预案披露要求、“小额快速”审核机制、审核分道制、拓宽募集资金用途、创业板并购重组规定等一系列新举措。相比较前几年，并购重组监管政策逐步转向边际宽松。这些变化都导致并购重组市场已经开始见底企稳。

苏宁金融研究院特约研究员何南野在接受《证券日报》记者采访时表示，经过最近一两年的严格监管之后，上市公司质量有所提升，违法违规情况大幅降低，忽悠式重组等情况得到有效遏制，市场更多的是基于产业的视角在进行并购重组，通过率自然也会有所提升。

值得关注的是，6月份以来，政策不断对并购重组“松绑”。6月20日，证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见，其中包括认定指标收缩、认定期限收缩、创业板可被借壳、配套融资恢复等新规。

9月10日，证监会出台的资本市场“深改12条”中也明确提出，大力推动上市公司提高质量，优化重组上市、再融资等制度。

9月16日至17日，中国证监会主席易会满在山西调研时指出，证监会将继续支持山西在优质公司上市和并购重组、能源革命综合改革试点等方面的工作，更好地服务地方实体经济发展。

“近一年市场回暖，监管层意在重新激活并购重组市场，标志着新一轮并购周期开启。”李湛表示。

在李湛看来，激活并购重组市场，短期有利于稳定投资者情绪，提振市场改革预期。中长期来看，有助于促进并购重组进一步市场化，有利于为优质公司提供快速上市渠道。可以预见的是，在各项政策的鼓励和支持下，并购重组进程有望进一步提速。上市公司应该把握当前有利时机，根据自身情况，适当加大并购重组的力度，促进企业转型升级。

同时，上市公司并购重组领域一直是内幕交易的高发地带，一些内幕信息知情人及其利益相关方利用信息优势进行内幕交易。

对此，何南野建议，一是，证监会应加强对并购重组正式实施前相关机制的监管审核，并购重组交易各方应在筹划阶段建立严格的信息保密机制和做好知情人信息的记录工作，要求知情人及其亲属等不得参与任何形式的股票市场交易；二是，减少停牌的时间和频次，要求上市公司及时公告相关信息，减少内幕操作的时间和空间；三是，加强与技术手段的结合，对异动股票进行有效监测，及时发现存在内幕操作的可能性；四是，加大对内幕交易的惩罚力度，只有施加更严格的惩罚，才能对意欲违法违规者形成震慑，这应该成为最重要的手段；五是，应要求从业人员加强自律，要求从业机构建立良好的防范内幕交易的内部机制。