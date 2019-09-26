今年香港IPO募资将超1800亿 或现“科创板+H”模式

昨日，复星医药分拆的复宏汉霖在港交所正式挂牌上市，这是港股市场下半年第一家敲钟的生物医药公司。百威亚太也将于9月30日登陆港交所，成为今年港股第一大规模、全球第二大规模的IPO。

近期，香港新股市场趋于

中华PE:

近期，香港新股市场趋于活跃，除复宏汉霖、百威亚太外，内地物业管理公司鑫苑服务昨日开始招股，百丽国际分拆的滔搏国际以及中国手机游戏开发商FriendTimes、国内领先的中式快时尚餐饮品牌九毛九等也正在积极推进上市事宜。德勤中国预计，随着市场逐渐回暖，预计港交所在2019年年末可以达到其预测新股融资总额，即最少1800亿港元。而面对内地科创板的巨大竞争优势，德勤中国全国上巿业务组联席主管合伙人欧振兴在接受证券时报记者采访时指出，两个市场不一定是争夺上市资源的关系，未来有可能出现“先科创板后H股”模式的公司。

百威亚太重启IPO

根据德勤中国全国上市业务组最新研究显示，2019年前三季度，尽管存在多个宏观因素不明朗以及市场出现较大波动，然而香港、上海和深圳的证券交易所仍然能够于全球新股集资排名中分别夺得第三至第五位，第一、二位预计将由纽约证券交易所与纳斯达克占据。

港交所能在全球新股集资额排名中，由2019年8月底时的第四位攀升第三位，得益于百威亚太重启IPO。百威亚太9月24日公布，就全球发售而言，每股发售股份发售价定为27港元，全球发售规模由初始12.62亿股扩大至14.52亿股，以补足额外市场需求，预计集资约392亿港元。这是今年港股第一大规模、全球第二大规模的IPO，因而备受关注。

今年以来，香港集资额最大的前五大新股分别为百威亚太、申万宏源、翰森制药、中国东方教育和信义能源。排名第二、三位的申万宏源H股、翰森制药集资额为91亿港元和90亿港元，不及百威亚太的四分之一。中国东方教育和信义能源的集资额则分别为50亿港元和39亿港元。去年香港集资额最大的前五大新股分别为中国铁塔、小米集团、美团点评、平安健康和江西银行，其中中国铁塔的集资额达到588亿港元，小米集团和美团点评也有426亿港元和331亿港元。

数据显示，今年前五大新股融资共计630亿港元，较去年同期的1519亿港元下降59%。德勤中国预计，今年截至9月30日，香港将会有98只新股融资大约1248亿港元。无论新股数量还是集资规模，均较2018年同期大幅下降(分别下降38%与49%)，当时有158只新股融资2427亿港元。

四季度或继续回暖

事实上，近期香港新股市场已出现回暖迹象。

复宏汉霖于昨天上市，或成为今年最重磅的医药IPO，也是时隔3月，港股在下半年敲钟的第一家生物医药公司。公开资料显示，2010年，复星医药与美国汉霖合资正式成立复宏汉霖，公司注册资金为3.9亿元人民币，主要专注于单克隆抗体药物的开发，产品覆盖肿瘤与自身免疫性疾病等领域。2019年2月，复宏汉霖第一个产品利妥昔单抗注射液上市，是中国首个生物类似药。公告显示，复宏汉霖全球发售6469.54万股，其中香港发售646.96万股，国际发售5822.58万股，此次公司IPO募资金额可达32亿港元，该募资成绩远超上半年的6家生物医药公司，并在今年尚未盈利生物医药公司的募资规模榜单中位列第一。

而作为亚太地区最大啤酒集团，百威亚太于9月18日终于正式踏上了招股上市的征途，这是继7月首次IPO搁浅后，经资产重大变更后再次重启香港IPO。其已于9月23日确定IPO价格，于三季度最后一个交易日9月30日压轴登场，9月24日港交所宣布，将在其上市当日推出股票期权合约和股票期货合约。

内地手机游戏开发商及营运商FriendTimes国际配售已经超额覆盖，香港公开发售势头不错。FriendTimes从9月24日起至9月27日招股，预计10月8日在主板上市。鑫苑服务已于9月25日起至9月30日招股，公司拟发行1.25亿股，香港公开发售占10%，国际配售占90%，预计在10月11日上市。而九毛九也于近日向港交所递交招股书，根据弗若斯特沙利文，就2018年收入而言，九毛九集团在中国所有中式快时尚餐饮餐厅中排名第三，于华南地区则排名第一。

德勤表示对香港新股市场自2019年8月底起所显示的种种迹象感到乐观，包括新股申请个案数量、聆讯后数据集刊载的情况，以及个别大型香港新股发行人重新启动早前搁置的全球发售计划。而截至2019年9月20日，新股申请数量已由2019年上半年末时仅逾180宗升至超过200 宗。

德勤中国全国上巿业务组华南区主管合伙人刘志健表示，在今年最后一季，新股市场的动力很大可能会再进一步加强。“假如这些包括来自不同行业的海外企业的交易得以完成，它们将会巩固香港作为不同业务规模、行业和地区企业的国际金融中心的角色。此角色相当重要，长远来说，也是大湾区发展计划的核心元素。”

欧振兴表示，从上市申请的趋势显示，很多潜在上市发行人包括中小市值企业，都极力争取于今年年底前，或明年初前能够完成上市，因此需要最迟于9月递交此类上市申请。他期待第四季度，将有更多英国脱欧以及内地或推出更多经济刺激措施之类利好消息出台，使香港新股市场更加活跃。

鉴于多只超大型新股已获准上市，并正等候启动路演，而香港交易所的上市申请个案也在上升，因此德勤中国相信，香港仍然拥有优势，在2019年年末时，可以达到其最少1800亿港元的新股融资额预测，即最少达到1800亿港元。

或现“先科创板后H股”

不过，今年前三季度，香港新股无论数量还是融资额均较去年同期大幅下降，已是不争的事实，不少业界人士认为，这与内地新股过会率提升以及科创板开通不无关系，今年也确实发生了几起原来计划H股上市但“见异思迁”转投科创板的例子。

从数据上看，香港新股市场对内地企业的依赖程度仍然高企。德勤中国的统计显示，来自中国内地企业新股为香港新股巿场贡献达6成多(65%)的融资金额，约为816亿港元，这一融资总量较去年同期2308亿港元大跌65%。

首先，港股市场上新股市盈率向来低于内地A股。今年以来，接近一半(46%)的新股以10倍—20倍之间的市盈率上市，较去年同期的41%增加5个百分点；以5倍—10倍之间的市盈率上市的新股占18%，较去年同期的11%增加7个百分点；以400倍以上的市盈率上市的新股比重从去年的15%降至今年的8%。而内地A股75%的IPO项目市盈率在20—30倍之间，而对于科创板来说，高市盈率更是成主基调，扣除超百倍的微芯生物、中微公司以及最低的中国通号，平均发行市盈率高达50.26倍。

而从首日表现来看，港股新股也明显逊色。今年以来，港股所有新股的首日平均回报率为10% ，比去年同期的17%大幅下降，新股上市首日即破发在港股市场并非罕见现象。而在A股市场，打中新股即意味着赚钱，新股上市首日涨44%基本没有悬念；在科创板，新股上市首日平均回报率更是达到159%，最低回报率也有84.22%。

那么，面对科创板巨大的吸引力，港股应该如何应对呢？欧振兴认为，随着香港继续寻求国际企业来港上市，并在香港市场提供更多亚太区的投资产品，将能够吸引中国内地高市值、高融资需求，以及对发展国际市场拥有抱负的新经济企业。他同时认为，中国是全球第二大经济体，也是一个巨大的新兴市场，包括独角兽企业在内的高成长企业以指数增长速度成长，单凭一个市场并不足以能够完全满足这些企业的一系列业务需求与庞大融资计划。从更长远看，两地资本市场迎来更紧密合作互补的优良机遇。

欧振兴表示，科创板开通后，一些原来有意于赴港上市的内地企业持观察态度。毕竟港股市场拥有庞大的国际投资者和国际资金，一些大型企业可能想进一步接触国际投资者，因此不排除会采用先上科创板后上H股的模式。目前已有H股公司到科创板上市，可能未来将出现更多“科创板+H”公司。

（文章来源：证券时报）