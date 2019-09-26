支持科创板 聚焦大张江 上海科创中心建设“施工图”出炉

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《草案》对“聚焦张江”提出了具体的建设目标。上海市将按照国家战略部署，建设张江综合性国家科学中心、张江科学城和张江国家自主创新示范区。

上海推进科技创新中心建设的“施工图”来了。9月25日，上海市人大常委会办公厅发布公告，就《上海市推进科技创新中心建设条例(草案)》(下称《草案》)公开征求意见。《草案》共分为十大章节68条，从创新主体、创新人才、科学研究与技术创新、产业创新与社会发展、金融支持、知识产权保护、环境建设、聚焦张江等多个方面，对推进科技创新中心建设提出了具体要求，明确了方向目标。

有专家指出，《草案》定位为上海科创中心建设的基本法、保障法和促进法，以提升创新策源能力为目标，对以科技创新为核心的全面创新作出系统性、体系化制度安排，努力形成最宽松的创新环境、最普惠公平的扶持政策、最有力的保障措施。

细化科创中心建设“路线”

《草案》率先明确推进科创中心建设的目标。上海市将按照国家战略部署，遵循创新发展规律和人才成长规律，坚持以科技创新为核心的全面创新，建设创新主体活跃、创新人才集聚、创新能力突出、创新生态优良、创新治理完善的综合性、开放型科技创新中心，全面增强创新资源配置能力和创新策源能力，使上海成为全球创新网络的重要枢纽，引领学术新思想、科学新发现、技术新发明、产业新方向，为我国建设世界科技强国提供重要支撑。

引金融之活水，浇灌科创之花。《草案》特别强调了金融支持对推进科创中心建设的重要措施，分别涉及金融服务体系、创业投资、多层次资本市场、科技信贷、融资租赁、金融科技等多个方面。《草案》提出，上海市支持各类创业投资基金、并购投资基金、产业投资基金和母基金等专业化创业投资机构集聚发展。鼓励境内外各类资本和投资机构开展创业投资，建立投资对接平台，完善创业投资服务。

在多层次资本市场方面，《草案》提到，上海市将配合国家有关部门发展多层次资本市场和金融要素市场，拓宽科技创新企业直接融资渠道，支持符合条件的科技创新企业在多层次资本市场开展上市挂牌、发行债券、并购重组、再融资等活动。

《草案》进一步指出，上海市支持和保障上海证券交易所设立科创板并试点注册制，鼓励符合条件的科技创新企业在科创板上市。支持科技创新企业在上海股权托管交易机构挂牌，并接受培训咨询、登记托管、债券融资、场外投行等资本市场培育服务。

此外，《草案》还为四类创新主体提供了相应的优惠政策，包括科技创新企业、科研事业单位、社会组织以及新型研发机构。

创新人才和创新技术是科创中心建设的重要支撑。为此，《草案》在创新人才培养、人才引进、人才流动、在职创业等方面给予相应的支持条件。在科学研究与技术创新层面，进一步细化了融通发展、科学研究支持、国际大科学计划和工程、科技成果转化等具体要求和实施方式。

聚焦打造张江综合性国家科学中心

上海张江高科技园区被誉为“中国硅谷”，上海市正在积极推动科创资源进一步向张江集中，此次《草案》也为“聚焦张江”留足笔墨。

《草案》对“聚焦张江”提出了具体的建设目标。上海市将按照国家战略部署，建设张江综合性国家科学中心、张江科学城和张江国家自主创新示范区。

根据《草案》，上海市将依托重大科技基础设施群，把张江综合性国家科学中心建设成为国家科技创新体系的重要基础平台；依托张江综合性国家科学中心核心载体和张江国家自主创新示范区核心园的功能，把张江科学城建设成为科学特征明显、科技要素集聚、环境人文生态、充满创新活力的世界一流科学城；依托科技创新中心承载区的功能，把张江国家自主创新示范区建设成为培育高新技术产业和战略性新兴产业的示范区域。

经过二十多年的发展，上海张江已经构筑了生物医药创新链、集成电路产业链和软件产业链的框架，越来越多的科技创新型企业从张江起步，走在技术前沿，走上资本市场，走向国际舞台。

主营新药研发临床前研究的美迪西，是一家扎根张江超过十几年的科创企业。昨日，美迪西创始人、实际控制人陈春麟接受记者采访，对在张江国家自主创新示范区开展管理体制机制、财税政策、人才政策、科技金融、科技成果转化与股权激励等方面的改革创新和先行先试的消息，感到非常振奋。

“张江科学城的建设给我们科技服务型企业发展带来极大的信心。同时，多方面的金融支持政策及推进科创板发展，将有利于解决像美迪西一样的CRO企业的产业共性技术问题，有助于提高中国CRO产业的国际竞争力。”陈春麟希望美迪西能够助力上海科创中心建设，持续为上海生物医药产业新药创制赋能。