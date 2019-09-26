上海推进科技创新中心建设 鼓励企业在科创板上市

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《草案》分为十大章节共68条，从创新主体、创新人才、科学研究与技术创新、产业创新与社会发展、金融支持、知识产权保护、环境建设、聚焦张江等多个方面，就推进科技创新中心建设明确了具体要求和方向。

《草案》在金融支持方面涉及创业投资、多层次资本市场、科技信贷、金融科技等多个支持方向。其中多层次资本市场提出拓宽科技创新企业直接融资渠道，支持符合条件的科技创新企业在多层次资本市场开展上市挂牌、发行债券、并购重组、再融资等活动；鼓励符合条件的科技创新企业在科创板上市。

苏宁金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，一直以来，科技创新型企业面临发展周期较长、风险较大、成本较高的问题，在争取金融支持方面相对困难。此举为科技创新型企业提供了资金支持，丰富了融资渠道；同时，加快推进科技创新型企业上市，也有助于企业快速做大做强，促进企业转型发展，提升竞争力。

在创新主体方面，《草案》提出，开展政府采购时，同等条件下应当依法优先采购科技型中小企业的产品和服务等内容。

对此，付一夫表示，科技型中小企业是自主创新主体中最活跃的部分，也是产品研发和成果转化的主要阵地，在提升区域竞争力与推动产业转型升级等方面扮演着极为重要的角色。《草案》提出科技型中小企业的产品和服务可依法优先采购，相当于分担了一部分科技型中小企业的经营压力，缓解了它们的后顾之忧，进而将更多精力放在技术研发与扩大再生产之中，并释放创新活力，为区域和产业发展注入动力。

同时，《草案》对“聚焦张江”提出了具体的建设目标。《草案》指出张江综合性国家科学中心是科技创新中心建设的关键举措和核心任务。上海市将按照国家战略部署，建设张江综合性国家科学中心、张江科学城和张江国家自主创新示范区。其中提出，张江国家自主创新示范区与自贸试验区联动发展，对自贸试验区实施的创新举措，具备条件的在张江国家自主创新示范区推广实施。各区有关科技创新的政策以及体制机制改革举措，应当优先在张江国家自主创新示范区各园区施行。

付一夫表示，张江国家自主创新示范区是上海科技创新资源最密集、科技创新主体最多元、科技创新活动最丰富的区域。此次《草案》旨在将张江打造为上海的区域创新极，使其充分发挥科技创新的集聚优势和引领作用，并推动科技与产业、文化、教育、信息等诸多领域深度的融合，进而辐射周边，带动整体区域发展。此外，张江也肩负着探索新的体制机制创新、形成可示范可推广的发展模式的使命任务。

在付一夫看来，《草案》的实施，将赋能上海经济发展提质增效，以创新驱动来助推产业的转型升级，提升上海在全球范围内的城市综合竞争力。在全国层面，有望形成引领示范效应，为其他省份地区提供相应的发展经验借鉴，为国民经济高质量发展注入源源不断的新动能。