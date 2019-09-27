四过三 泰坦科技“止步”科创板IPO

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昨日，科创板再现上会小高峰，4家在审企业同日“赶考”。其中，久日新材、卓越新能、长阳科技携手过会；泰坦科技则遭遇上会被否的结局，上交所对其作出终止审核决定，其科创板IPO征途就此“止步”。

据上证报统计，截至9月26日，上交所已对67家科创板拟IPO公司依法依规作出决定，其中12家终止审核，55家通过上市委审议，通过率为82.09%。就上会结果来看，继国科环宇之后，泰坦科技成为科创板上市委否决的第二家企业。

三公司顺利过会

随着审核节奏的加快，越来越多的新三板“生源”进入上市委审议“考场”。在昨日过会的3家企业中，久日新材、长阳科技均来自新三板。

久日新材主要从事系列光引发剂的研发、生产和销售，是全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商，市场占有率约30%，在光固化剂领域具有全球影响力。从4月18日获受理到昨日过会，公司高效完成三轮问询。昨日上会，公司被要求落实5个审核意见，分别涉及提名权让渡、价格波动风险、高毛利率可持续性等。

长阳科技是一家拥有原创技术、核心专利、核心产品研发制造能力的全球领先高分子功能膜高新技术企业。昨日上会，公司被要求落实3个审核意见，包括补充披露境外专利权争议风险及影响、设立有关公司与股东存在的关联关系或资金关系等问题。

卓越新能则是一家经政府许可，通过综合利用废油脂(地沟油、酸化油等)从事生物柴油及衍生产品工业甘油、生物酯增塑剂、水性醇酸树脂等的研发、生产与销售的资源循环利用企业。昨日上会，公司仅需要落实1个审议意见，即补充披露发行后实控人在公司治理等方面采取的必要措施，以保障全体股东的利益。

泰坦科技因何被否？

泰坦科技同样是一家有新三板备考经验的“考生”，自4月11日首次现身科创板“考场”，其“赶考”进程就备受市场关注。据披露，泰坦科技是国内科学服务行业的领先企业，主要为创新研发、生产质控实验室提供科学服务一站式技术集成解决方案。本次冲刺科创板拟募资4.15亿元。

然而，经过四轮审核问询，公司业务模式和业务实质、核心技术先进性及依靠核心技术开展生产经营的情况，仍在上市委现场问询中被重点关注。回看审核问询重点不难发现，“未准确披露、未充分说明”成为掣肘公司IPO的关键。

根据披露，泰坦科技将自己定位为“基于自主核心产品的专业技术集成服务商”，“以核心产品技术为基础，开发出具有市场竞争力的产品，并为创新研发、生产质控实验室提供科学服务一站式技术集成解决方案”，但却未能清晰披露“专业技术集成”的内涵、与通常理解的“技术集成”的差别，以及是否属于一站式网络销售的一种方式。此外，公司也未充分说明“专业技术集成”在经营成果中的体现，未充分说明“专业技术集成”在上述业务模式中的体现。

针对核心技术及其先进性和主要依靠核心技术开展生产经营的情况，招股说明书未充分披露发行人所列举的生产类核心技术和技术集成服务类核心技术在发行人主要产品和服务中的具体应用，且未清晰披露相关技术在境内外同行业发展水平中所处位置及核心技术先进性的具体表征和创新性。

此外，作为主要核心技术产品的特种化学品(含自主品牌和第三方品牌)在报告期内的毛利率分别为10.72%、13.09%和11.74%，大幅低于发行人主营业务整体毛利率。对此，公司却未能充分披露其核心技术的先进性。

基于此，科创板上市委员会审议认为，泰坦科技未能准确披露业务模式和业务实质，未能准确披露其核心技术及其先进性和主要依靠核心技术开展生产经营的情况，发行人本次发行上市申请文件信息披露不符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》及《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》相关规定。对此，上交所作出终止审核决定。

在以信息披露为中心的审核问询中，在充分、一致、可理解的信息披露标尺下，说清楚、讲明白是企业通关的唯一“捷径”。有资深投行人士在接受记者采访时称，在首轮全面问询之后，后续多轮问询重点是针对首轮问询中发行人及中介机构没有说清楚、讲明白的重要问题。“一旦出现被多次、反复追问的重点问题，发行人和中介机构应当予以高度重视，用事实说话，用数据、图表、对比等方式予以详细作答，不断完善信息披露内容，提高信息披露质量。”在其看来，发行人和中介机构不仅要有“赶考”的硬实力，还要在审核问询中培养高效的应试能力。

泰坦科技冲刺IPO失利再次向市场传递出一个信号：中介机构勤勉尽责是注册制改革顺利落地的重要基础和保障。在发行人履行信息披露第一责任的同时，中介机构应当切实发挥“看门人”作用。