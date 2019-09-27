君实生物科创板IPO申请获受理

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9月26日，君实生物的科创板上市申请获上交所受理。公司此次拟募资27亿元，中金公司为保荐机构，国泰君安和海通证券为联席承销商。此次公司选择科创板第五套上市标准，即预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

成立于2012年7月的君实生物是一家创新驱动型生物制药公司，具备完整的从创新药物的发现、在全球范围内的临床研究和开发、大规模生产到商业化的全产业链能力。研发与创新能力一直被公司视为核心竞争力。2016年至2018年，君实生物研发费用投入分别为1.22亿元、2.75亿元、5.38亿元，年复合增长率达到110.03%。

由于公司自设立以来连续数年发生较大的研发费用支出，且公司首个产品于2019年2月起刚开始实现销售，公司目前销售收入尚不能覆盖成本、费用，存在大额累计亏损。2016年、2017年、2018年及2019年1-3月，君实生物分别实现归母净利润-1.35亿元、-3.17亿元、-7.23亿元、-3.71亿元。

公司自主开发并建立了涵盖蛋白药物从早期研发到产业化的整个生命周期的完整技术体系，凭借公司自主建立的药物开发技术平台，公司已成功发现与开发或通过合作开发构建了19项产品管线，其中13项为自主研发的创新药物。公司的产品管线涵盖已上市销售到早期探索发现的不同研发阶段，覆盖肿瘤免疫治疗、代谢类疾病、炎症或自身免疫性疾病及神经系统疾病等多个治疗领域。

其中，核心产品特瑞普利(Toripalimab)单抗注射液(商品名：拓益)已于2018年12月17日获国家药监局有条件批准上市，是国内首个获批上市的国产PD-1单克隆抗体注射液，用于治疗既往标准治疗失败后的局部进展或转移性黑色素瘤。

目前国内市场上共有5个PD-1药物获批上市，其中2个进口、3个国产。目前获批上市的国产PD-1药物，主要集中在小瘤种上。行业观点认为，在接下来的竞争中，谁的PD-1药物能开发更多适应症，谁就更有机会占据先机。

据君实生物披露，公司正在或即将就特瑞普利单抗开展超过20项临床试验，包括11项关键注册临床，与国内众多临床试验中心进行包括肺癌、肝癌、尿路上皮癌、食管癌及鼻咽癌等多个适应症在内的Ⅰ期、Ⅱ期和Ⅲ期临床试验，并在美国同步进行Ⅰ期临床试验。此外，公司还是首家抗PCSK9单克隆抗体和抗BLyS单克隆抗体取得国家药监局的IND(申请临床研究批件)批准的中国公司，公司还向美国药监局申请并获得了全球首个抗BTLA单克隆抗体注射液的临床试验批准。

君实生物于2015年在新三板挂牌，并累计募资16.18亿元。2018年12月24日，公司在香港联交所主板成功上市，募资净额约29.44亿港元，成为内地首个“新三板+H股”挂牌上市的企业。此次冲刺科创板，公司拟募资27亿元，其中12亿元用于创新药的研发、7亿元用于临港生产基地建设项目、其余8亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

君实生物董事长熊俊、熊凤祥父子目前合计持有公司16.37%的股权，为公司控股股东、实际控制人。上海檀英投资合伙企业(有限合伙)为公司第二大股东，持股9.77%，其实控人林利军曾成功投资了滴滴出行、哔哩哔哩、罗辑思维、开心麻花等企业。此外，高瓴资本为公司的第五大股东，持股比例为3.21%。