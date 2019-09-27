宜搜科技冲刺科创板 上海盛大与泸州老窖集团“潜伏”股东榜

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上交所26日公告，深圳宜搜天下科技股份有限公司(简称“宜搜科技”)科创板上市申请获受理。公司本次拟发行不超过2667万股，募集资金不超过6.38亿元，用于数字内容推荐平台升级项目、研发中心建设项目。公司选择了第一套上市标准，推荐券商为东莞证券。

宜搜科技的业务模式非常独特。依托智能推荐引擎，公司通过APP、H5 页面等方式将符合用户个性化需求的数字内容推荐给终端用户，并以“内容付费”或“免费+广告”的方式实现盈利。资料显示，宜搜科技成立于2005年4月，注册资本8000万元，公司于2017年3月挂牌新三板，并于2019年6月终止挂牌。

记者查阅，作为国内最早专注于移动搜索的互联网企业之一，宜搜科技是“移动搜索关键技术工程实验室”的唯一承建方，这是深圳市发改委首次在互联网产业领域组建市级工程实验室时提出的十三个建设重点之一，得到了“战略性新兴产业和未来产业发展”专项资金支持。

宜搜科技称其是国内主流的数字版权聚合和分发平台之一。市场表现上，公司主打产品“宜搜小说APP”累计注册用户超过3000 万，报告期内平均月活跃用户超过1600 万，累计充值用户超过370 万。公司的大客户包括财付通、支付宝、中国移动、百度等。

身处移动互联网智能搜索赛道，宜搜科技也获得了不少PE 的青睐。招股书(申报稿)显示，上海盛大持有公司6.15%股份。上海盛大的股东为陈天桥、上海盛大创新投资管理有限公司，后者亦为陈天桥全资控股。另外，苏州琨玉持股7.3247%。苏州琨玉的有限合伙人包括叙永壹期金舵股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州琨玉金舵同赢投资企业(有限合伙)，出资比例分别为71.17%、17.79%，均为泸州老窖集团有限责任公司实际控制。泸州老窖集团有限责任公司是A股泸州老窖的大股东。

据披露，宜搜科技2016年、2017年、2018年、2019年1-3月的营业收入分别为3.72亿元、4亿元、4.1亿元、1.05亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为4576.45万元、5157.27万元、6518.69万元、1254.17万元；公司年均复合增长率为5.1%。报告期内，公司主营综合毛利率分别为57.50%、56.32%、52.23%和45.88%，持续下滑。