十月起一批新规将正式实施 对你我生活产生哪些影响

中华PE:

十月起，一批新规将正式实施，看看对你我生活产生哪些影响？

给儿童个人信息上一把“安全锁”



——《儿童个人信息网络保护规定》实施

国家互联网信息办公室8月23日发布《儿童个人信息网络保护规定》。规定自2019年10月1日起施行，并明确任何组织和个人不得制作、发布、传播侵害儿童个人信息安全的信息。

根据规定，儿童监护人应当正确履行监护职责，教育引导儿童增强个人信息保护意识和能力，保护儿童个人信息安全。网络运营者收集、使用、转移、披露儿童个人信息的，应当以显著、清晰的方式告知儿童监护人，并应当征得儿童监护人的同意。

智能快递柜新规施行：

快递“入柜”需经收件人同意

由交通运输部发布的《智能快件箱寄递服务管理办法》自2019年10月1日起施行。《办法》规定，智能快件箱使用企业使用智能快件箱投递快件，应当征得收件人同意。收件人不同意使用智能快件箱投递快件的，智能快件箱使用企业应当按照快递服务合同约定的名址提供投递服务。智能快件箱运营企业应当合理设置快件保管期限，保管期限内不得向收件人收费。快件延误、损毁、内件短少的，收件人可以当场拒绝签收，并按照智能快件箱运营企业的提示将快件退回智能快件箱。

央行个人住房贷款利率调整新规

10月8日起施行

中国人民银行8月25日发布公告称，自2019年10月8日起，新发放商业性个人住房贷款利率以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率(LPR)为定价基准加点形成。加点数值应符合全国和当地住房信贷政策要求，体现贷款风险状况，合同期限内固定不变。首套商业性个人住房贷款利率不得低于相应期限贷款市场报价利率，二套商业性个人住房贷款利率不得低于相应期限贷款市场报价利率加60个基点。另外，商业用房购房贷款利率不得低于相应期限贷款市场报价利率加60个基点。公积金个人住房贷款利率政策暂不调整。

新修订的法官法、检察官法

10月1日起施行

新修订的法官法和检察官法于4月23日表决通过。修订后的两部法律体现了司法责任制改革、员额制改革等近年来我国司法体制改革成果，对法官、检察官的权利义务、遴选、职业保障等作出了更加完善的规定。两部法律将于2019年10月1日起施行。

各类保险宣传材料

不得出现“存款”“储蓄”等字样

10月1日以后，大家在银行里看到的保险宣传资料将不得出现银行的名字和LOGO，也不得出现“存款”“储蓄”“与银行共同推出”等字样。8月27日，银保监会官方网站发布《商业银行代理保险业务管理办法》，对商业银行经营保险代理业务的诸多细节进行了相应规范。办法自2019年10月1日起施行。

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》局部修订

规范幼儿园班额

由住房和城乡建设部发布的行业标准《托儿所、幼儿园建筑设计规范》自2019年10月1日起施行。新版《规范》规定托儿所、幼儿园的服务半径宜为300m，提高了独立设置托儿所、幼儿园的班数。此外，托儿所、幼儿园仅能与居住、养老、教育、办公建筑合建。厨房、卫生间、试验室、医务室等使用水的房间不应设置在婴幼儿生活用房的上方。幼儿生活用房不应设置在地下室或半地下室。

保健食品原料范围有新要求

国家市场监管总局会同国家卫生健康委制定并发布的《保健食品原料目录与保健功能目录管理办法》将于2019年10月1日起正式实施。

《办法》规定，除维生素、矿物质等营养物质外，纳入保健食品原料目录的原料应当符合下列要求：一是具有国内外食用历史，原料安全性确切，在批准注册的保健食品中已经使用；二是原料对应的功效已经纳入现行的保健功能目录；三是原料及其用量范围、对应的功效、生产工艺、检测方法等产品技术要求可以实现标准化管理，确保依据目录备案的产品质量一致性。

《市场监督管理行政许可程序暂行规定》施行

由市场监管总局发布的《市场监督管理行政许可程序暂行规定》自2019年10月1日起施行。《规定》提出，市场监督管理部门应当按照规定公示行政许可的事项、依据、条件、数量、实施主体、程序等内容。符合法定要求的电子申请材料、电子证照、电子印章、电子签名、电子档案与纸质申请材料、纸质证照、实物印章、手写签名或者盖章、纸质档案具有同等法律效力。

农田建设项目有新管理办法

由农业农村部印发的《农田建设项目管理办法》自2019年10月1日起施行。《办法》规定，农田建设实行集中统一管理体制，统一规划布局、建设标准、组织实施、验收评价、上图入库。农田建设项目坚持规划先行。规划应遵循突出重点、集中连片、整体推进、分期建设的原则，明确农田建设区域布局，优先扶持粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，把“两区”耕地全部建成高标准农田。

（文章来源：新华网）