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摘要

【央行定调逆周期调节：“适时适度”转为“加大力度”】9月25日，央行货币政策委员会召开了2019年第三季度(总第86次)例会。与前两季度保持一致的是，央行在本次例会中继续强调，稳健的货币政策要松紧适度，把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”，保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配。（证券日报）

9月25日，央行货币政策委员会召开了2019年第三季度(总第86次)例会。与前两季度保持一致的是，央行在本次例会中继续强调，稳健的货币政策要松紧适度，把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”，保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配。

同时，《证券日报》记者注意到，相较于前两季度的例会，本次例会在货币政策方面出现了几个显著且重要的变化。

一是关于“逆周期调节”的措辞有所变化。本次例会中提出，要“加大逆周期调节力度”，而二季度例会的提法是“适时适度实施逆周期调节”，今年一季度例会则是“坚持逆周期调节”。

对此，苏宁金融研究院高级研究员陶金在接受《证券日报》记者采访时认为，当前经济金融形势较年初变得更加复杂，经济下行压力仍大。在此背景下，加大逆周期调节力度、灵活运用多种货币政策工具的必要性在加强。

二是在“货币政策传导”方面有所强化。本次例会中提出，要“下大力气疏通货币政策传导”，今年一季度及二季度例会则均是“进一步疏通货币政策传导渠道”。

对于如何下大力气疏通货币政策传导，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，新LPR形成机制改革为监管层提供了“结构性降息”的新工具——此前主要依靠TMLF等政策工具，影响范围主要局限于小微企业融资。在保持涉房地产利率稳定的背景下，1年期LPR的持续下调有望切实降低实体经济融资成本。

“对央行而言，当前的工作重点是着力推动新LPR实际使用，让企业感受到贷款利率确实在下降。”王青判断。

陶金认为，除了在存款利率环节进行长期有序改革，在贷款领域，要打通政策利率体系内部的传导，进一步完善利率走廊建设。

三是新增关于物价的表述。本次例会中提出要“保持物价水平总体稳定”，这也是近年来的货币政策例会中首次提及。

“今年以来，CPI增速加快，其中7月份和8月份均达到2.8%，处于近5年以来的最高水平附近，由此，物价表述进入三季度货币政策委员会例会。”王青对《证券日报》记者分析。

（文章来源：证券日报）