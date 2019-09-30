中国人又吃出一个世界第一！这种速食重回“霸主”地位

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央视财经《经济信息联播》消息，你爱吃方便面吗？多久吃一次？前些年，随着消费升级，方便面大家似乎吃得越来越少了，不过，根据世界方便面协会统计，2018年，中国人的方便面消费量达到402.5亿份，排名世界第一。

那么，谁在消费方便面？如今的方便面市场有哪些新特点呢？

方便面销量回升花样多了价格高了

北京的袁女士告诉记者，要不是最近孩子在家里煮方便面，她已经很久没有闻到方便面的味道了。

消费者袁女士：孩子会买了偷偷藏起来，趁我不在吃掉，但每次回家我都会闻到味道。可能看到别人吃得特别香的时候，想去尝试一下。

袁女士对方便面的印象还停留在红烧牛肉面的年代，而如今，方便面的风味早已超过上百种。

在北京一家超市，记者发现，他们刚刚扩充了方便速食食品的区域，店长表示，目前店内陈列方便面产品的货架已经有20多组。

北京卜蜂莲花金源店店长张耕：方便品类对比去年同期，我们销售增长了15%。SKU(库存量单位)数大概在不到300种。相对来说商品比较丰富，除了国内一些商品外，还有进口商品。

在超市货架上，红烧牛肉面等传统的方便面售价在3元到5元左右，而另一些方便面包装精美，配料多达七八种，风味各异，当然价格也不会低，大部分都在10元左右。

品种单一创新不足方便面一度被“冷落”

方便面从90年代开始真正走上中国人的餐桌，二十多年来，方便面行业经历过怎样的发展历程，如今又是怎样一番光景呢？

一碗红烧牛肉面曾经能表达不少人心中对美食的渴望。它不仅成为中国方便面行业的代表性爆款，也见证了中国方便面市场从90年代开始连续十几年的高速增长。

世界方便面协会数据显示，2013年，中国市场方便面的总需求量达到历史最高的462.2亿份，2016年回落到385.2亿份。

中国工程院院士中国食品科学技术学会副理事长孙宝国：其它的方便食品，包括冷冻食品、速冻食品、休闲食品，以及前几年兴起的外卖，这些都跟方便面形成了竞争，也都分去了一部分市场。

专家表示，近些年，方便面市场不仅被外卖、新零售、食品电商等业态分流，传统的普速列车上的消费场景，也随着高铁的普及在逐渐萎缩。

上市公司财报显示，2016年，市场占有率第一的康师傅方便面销售额比三年前少了25%，大幅下滑11亿美元；排名第二的统一，在2015年时方便面收益也曾同比下滑5%。

今麦郎制面事业部总经理侯国友：前两年的方便面市场的产品，还是跟十几年前一样，没有什么差别。这么长的时间，没有大的改变的话，生存起来确实会有困难。

业内人士告诉记者，产品创新乏力，长期盘踞在低价，造成客单价过低，在原料成本上升的情况下，利润承压。此外，一些方便面普遍高能量、高盐的口味，也与消费升级、健康饮食的新潮流格格不入。

中国农业大学食品学院食品科学博士、副教授范志红：每日摄入盐量按6克为标准，很大比例的方便面是一包就超了。它的多样性不够，营养平衡也不够，高端的方便面是有意义的，一些料包比较大、有菜又有肉的方便面可能对健康和口味来讲，能够起到比较好的作用。

方便面也走高端路线技术突破拉动消费升级

在经历了前几年的低迷行情后，2018年，方便面的销售趋势出现了扭转，是什么原因，让方便面再次受到消费者的青睐呢？

图上的这两桶方便面被去掉包装后，盛进相同的白色容器里，即将接受一场多位评审共同参与的新品测试。

今麦郎中央研究所调味研发总监李丽娜：有一款是现在的市面上销售的。另外一个，我们做了减盐的配方，有的测评员能吃出来口味不佳，我们就要再重新调整配方。

工作人员告诉记者，测试品的含钠量由目前的2500毫克降至1950毫克，减钠率接近2成。

半年来，研发人员正在实验用矿物盐等新调味剂来替代盐。除了营养方面的考量，为了生产更丰富的口味，方便面企业也加紧相关食品技术的研发。

康师傅控股方便面事业品牌本部总监刘国伟：研发也大量地投资在高端产品，它有非常高质量的牛肉，肉块是航天速冻技术得到的真空包。

近年来，康师傅、统一、今麦郎、白象等占据方便面市场份额的85%以上的五大龙头持续推出新产品，布局高端市场。康师傅的“速达面馆”、统一的“满汉大餐”、今麦郎的“面馆面”定价均在15元以上。

专家表示，方便面销量三年来首次止跌回暖，主要得益于高端产品的推出，今后，行业自身的创新能力将成为提升产值最重要的手段。

中国工程院院士中国食品科学技术学会副理事长孙宝国：方便面未来发展的一个趋势，应该越让消费者找出在家里吃饭那种感觉，那种食材、口感。比如红烧牛肉面，里面就有几块红烧牛肉，实实在在的在那里。方便面自身只有通过创新提升它的价值、产值。

（文章来源：央视财经）