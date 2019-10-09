优信国庆二手车消费数据：成交量比去年同期增长5.5%

中华PE:

10月9日消息，《

》获悉，

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日前对外发布国庆黄金周二手车消费大

称，“金九银十”的传统销售旺季成色不减，今年国庆黄金周二手车市场成交量比去年同期增长5.5%。

同时，优信大数据显示，多个省市一举反转上半年消费不振情况。在成交排行榜上，广东省独占鳌头，占比高达11.9%，山东、河北、江苏、河南紧随其后。

从年龄段来看，80后在十一期间的“新车主”占比逾四成。但与此同时，90后也紧随其后，日趋成为二手车消费主力，占比达到28%；尤其是95后“Z世代”，占比达到11%，同比去年上升了4个百分点。

另外，与用户年轻化趋势并行的是，“她经济”越来越占据重要比重。数据显示，十一期间二手车用户中男性占比86%，女性占比14%。女性比例相比去年同期上升了3个百分点。

由此可见，随着女性消费的不断提升，和年轻用户的崛起，二手车消费多元化、年轻化、潮流化或将成为主流趋势。