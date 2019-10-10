基础产业类信托发力 三季度募资千亿增九成

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昨日，信托三季报相关统计数据出炉，集合信托成立与发行规模均出现下降。

证券时报·信托百佬汇记者注意到，2019年三季度集合信托产品发行和成立募集规模环比均出现显著下滑。第三季度共有61家信托公司募集成立信托产品4784款，募集资金4266亿元，环比下滑16.42%，同比减少7.62%。

业内人士认为，监管趋严是影响信托产品发行的重要因素之一，尤其是房地产信托募集规模下滑明显，加之“资产荒”问题导致信托公司展业存在一定困难。在严监管背景下，预计下半年信托公司将面临比较严峻的业绩压力。

值得注意的是，三季度基础产业信托募集资金1087.55亿元，同比增长近九成。

成立规模

环比下滑两位数

2019年三季度，集合信托产品发行与成立市场双双遇冷。

用益信托数据显示，截至9月30日，三季度共有64家信托公司参与发行集合信托产品5601款，环比下滑6.06%；发行规模5811.92亿元，环比减少13.5%，与去年同期相比增长3.21%。

从单月数据来看，集合信托产品发行规模也是逐月下滑的，今年7月、8月、9月集合信托产品的发行规模分别为2043.35亿元、1967.53亿元和1801.04亿元。

而从集合信托产品成立规模来看，环比亦出现大幅下挫。用益信托统计，截至9月30日，今年三季度共有61家信托公司募集成立集合信托产品4784款，环比减少5.7%；募集资金4266.21亿元，环比下滑16.42%，与去年同期相比，募集规模减少7.62%。

从月度数据来看，今年7月、8月、9月集合信托产品的成立规模分别为1526.66亿元、1439.92亿元和1299.64亿元，三季度集合信托产品的单月募集规模持续下滑。

喻智表示，第三季度集合信托产品募集规模出现显著下滑，一方面由于信托公司面临“资产荒”问题，展业难度加大；另一方面由于严监管，限制房地产信托业务，限制通道业务发展，因此对集合信托市场有着立竿见影的影响，尤其是房地产信托募集规模急速下滑。

地产信托继续下滑

基础产业金融类发力

记者注意到，在房地产类信托收紧已成定局的背景下，迫于业绩压力，基础产业信托和金融类信托成为下半年发力重点领域之一。

数据显示，2019年第三季度，房地产类信托资金募集规模依旧占据首位，达1529.18亿元，但环比减少了27.5%，规模占比从二季度的41.32%下滑到35.84%，环比减少5.47个百分点。

同时，基础产业类和金融类信托的规模占比出现较为明显的上升，其中，基础产业类信托规模占比25.49%，环比增加4.22个百分点；金融类信托规模占比26.8%，环比增加2.42个百分点。

具体数据方面，2019年三季度基础产业信托募集资金1087.55亿元，环比增加0.13%，但与去年同期相比依旧大幅增长89.73%，基础产业信托投向区域以江苏省、四川省和山东省位居前三。

这意味着，基础产业信托在集合信托市场的地位处于稳步上升阶段，国家对经济的逆周期调节和“补短板”政策是支持基础产业信托发展的重要动力。

用益信托研究员喻智认为，防风险和业务转型成为下半年信托公司工作的重心。一方面是信托产品大量到期且风险项目增加，另一方面是监管对通道业务和房地产业务的收紧。信托公司在市场和监管的双重压力下，处理存量风险项目的需求是迫切的。而在新增业务方面，根据监管政策的指示精神，立足本源进行业务创新是信托公司的重要工作。

（文章来源：证券时报）