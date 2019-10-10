啤酒不赚钱？这家刚上市的巨头 市值直追五粮液！

中华PE:

截至收盘，百威亚太收涨2.85%，报32.5港元，盘中最高涨3.32%，高见32.65港元，创上市新高，较发行价27港元高逾20%。最新总市值为4304亿港元，相当于6个青岛啤酒或3个华润啤酒，市值直追五粮液。

日前恒生公司表示，公司符合恒生综合指数的快速划分指数规则要求，将于10月16日起获纳入获纳入恒生综合指数及恒生消费品制造及服务业指数。

两大中资啤酒股明显受压

目前港股有三大啤酒巨头，包括百威亚太、华润啤酒、青岛啤酒股份，在百威亚太股价六连涨的情况下，两大中资啤酒股明显受压。

10月9日，青岛啤酒跌2.29%，报收46.95港元，总市值为689亿港元；华润啤酒跌1.64%，报收41.90港元，总市值为1359亿港元。

从市值的角度来看，百威亚太4304亿港元的总市值，堪称港股“啤酒之王”，1个百威亚太约等于3个华润啤酒，6个青岛啤酒，市值直追五粮液。

按消费量计算，于2018年华润雪花啤酒为市场领导者，其次为青岛啤酒及百威亚太。其中三品牌按消费量计的中国市场份额，华润雪花为23.2%、青岛为16.4%、百威亚太为16.2%。百威亚太招股书称，“随着高端及超高端啤酒类别越来越受欢迎，预期于华润啤酒与喜力合并后，该等类别中的竞争将更为激烈。”

对于国内白酒股受热捧，百威亚太在其招股书中表示，消费者偏好正在转向低酒精饮料、更易饮的啤酒。随着社交饮酒文化兴起，啤酒消费亦逐渐取代烈酒，此乃由于在年轻消费群体中，啤酒被认为是较其他酒精饮品更安全的饮品。另外，精酿啤酒在中国越来越受年轻消费者欢迎，该类别主要集中在北京、南京及上海，并且正在渗透杭州、武汉及西安等二线城市的新市场。

百威亚太的盈利能力优于同行

百威亚太出色的盈利能力是赢得投资者青睐的重要原因，百威亚太与同行相比净利润率及毛利率都明显高出一截。

招股书显示，百威亚太2018财年收入同比增加10.5%，净利润同比增加67.7%；青岛啤酒同期收入同比增加1%，净利润同比增加12.6%；华润啤酒同期收入同比增加7.4%，净利润同比下滑16.9%。

另外，2018年百威亚太的毛利率为51.9%，与同行比，仅比其母公司百威英博低，青岛啤酒、华润啤酒的毛利润率分别是31.7%和35.1%。净利润率百威亚太更加明显优胜，2018年百威亚太净利润率14.2%，主要同行基本上在10%以内。

业内人士认为，目前造成青岛啤酒、华润啤酒利润率显著低于百威亚太的原因主要有两点：一方面，华润雪花与青岛啤酒的销售毛利率较低，而毛利率的差异主要是由产品结构差异造成的；另一方面，主要厂商管理费用高，管理效率较低，提升产能从而实现产品升级，有助于其盈利能力的改善。

中国啤酒市场竞争激烈

百威以绝对优势占领高端市场

目前，我国国内啤酒市场竞争激烈，多品牌不断侵蚀市场。在百威亚太的招股书中可以看到，中国啤酒市场已经从高度分散化过渡到相对整合，前五大酿酒商(华润雪花啤酒、青岛啤酒、百威亚太、燕京、嘉士伯)占2018年啤酒市场总量的70.4%，同时，地区性品牌被更大的全国性品牌所取代。

另外，中国的啤酒品牌偏好地域化明显。尽管雪花及青岛是全国大品牌，但燕京等其他品牌在某些地区亦有较强的集中度，如在北方(北京及内蒙古)以及南方(广西)。百威及嘉士伯等国际品牌虽然在市场上越来越受欢迎，但地区性品牌仍然保持相关性。

但是在此激烈的竞争环境下，百威在高端及超高端品类市场中拥有绝对优势，市场份额高居第一。

根据GlobalData的资料，按2018年消费量计，百威亚太在高端及超高端类别中处于有利地位，合并市场份额为46.6%，远远超过青岛、华润雪花、嘉士伯、喜力市场份额的总和。从吨价看，百威中国4456元左右的价格虽低于百威亚太5580元，也始终超出价格多徘徊在3500元以下的众多国内品牌。

国信证券认为亚太啤酒市场高端化趋势将继续，百威亚太处于有利位置，并看好亚太市场。截至2018年，按消费量和价值计，亚太地区是全球最大的啤酒消费市场，也是全球啤酒消费量增速最快的地区之一。根据GlobalData的资料，预计亚太区未来五年按啤酒价值计的年复合增长率为4.8%。另外，对于高端市场而言，亚太地区的高端及超高端啤酒类别相对欠发展，亚太地区啤酒人均消费量远低于全球基准市场，消费增长潜力巨大，市场前景较为乐观。

总体而言，考虑到啤酒的人均消费量水平保持相对较低以及有利的人口及宏观经济发展预期将持续，预期市场未来将恢复温和的消费量增长。

（文章来源：中国基金报）