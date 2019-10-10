华硕和京东深入合作 目标冲刺双11同比增长100%

中华PE:

10月10日消息，日前，

新品发布暨战略合作签约会在京东集团总部举行。据《

》获悉，双方除了围绕大

共享、新品首发等深入合作外，还确定了今年京东11.11全球好物节期间的华硕品牌在竞技路由品类实现同比增长100%的目标。



华硕方面表示，双11期间，将为京东开辟单独生产线进入全面备货模式，此次发布的新品也将在京东11.11期间实现独家供货。据悉，此次签约会上发布的华硕TUF GAMING AX3000电竞特工新路由，在价格上突破性地做到了千元级别，大幅降低了消费者对于WiFi 6路由的准入门槛。

事实上，华硕与京东已携手11年了，合作期间也取得了不错的成绩。数据显示，在2017年10月京东与华硕共同打造的王牌超级品牌日上，实现了同比超300%的增长，创营业额历史新高；今年京东618，华硕还获得高速路由品类成交额榜单第二。

而华硕之所以选择于京东合作，主要是看中其电子品类渠道优势。数据显示，2019年第二季度全渠道的份额中，京东笔记本占比51.2%，而在游戏人群方面，2019年第一季度线上游戏本京东销售占比达全行业的87%。

本文链接：http://www.dsb.cn/107374.html来源：电商报 作者：电商报 李洋