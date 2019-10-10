聚划算“金秋超值购”：已销售7万瓶茅台 20万台iPhone11
2019-10-10 11:27:58 作者： 来源：电商报 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:10月10日消息，聚划算最新数据显示，自9月26日聚划算启动“金秋超值购”至今，两周时间内，全国消费者已经在聚划算平台“抢”得7万瓶正品茅台。
据《电商报》获悉，随着贵州茅台电商直销渠道的落地，国庆期间，天猫开启了1499元抢购飞天茅台的活动，每天10时和22时，500ml装53度飞天茅台以1499元/瓶的价格在天猫超市限量开售。为了防止黄牛刷单抢购，天猫也专门为商家打造了恶意行为防控工具。
而和茅台一样被“疯抢”的还有全新首发的iPhone11。数据显示，聚划算“金秋超值购”活动期间，iPhone11系列手机共售出20万台；苹果系列产品两周总成交额超过20亿。
此外，和苹果一起进入“十亿俱乐部”的品牌还有华为。9月26日至今，华为共在聚划算平台出货超过30万台手机，总成交额突破10亿，其中下沉市场消费者消费占比超6成。
本文链接：http://www.dsb.cn/107380.html来源：电商报 作者：电商报 李洋
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