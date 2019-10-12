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摘要

【吸食电子烟被拘！这个误区很多人都不知道】近日，首都机场公安局北京大兴国际机场航站区派出所接到中国联合航空机组报警称，由上海飞往北京的一架客机上有两名旅客在飞机滑行入位过程中，在机舱座位上吸食电子烟。 民警经过调查后依法对这两名旅客作出处罚。（央视财经）

近日，首都机场公安局北京大兴国际机场航站区派出所接到中国联合航空机组报警称，由上海飞往北京的一架客机上有两名旅客在飞机滑行入位过程中，在机舱座位上吸食电子烟。民警经过调查后依法对这两名旅客作出处罚。

两名乘客飞机上吸食电子烟被拘

经初步调查，严某和刘某自称知道在飞机飞行过程中不能吸烟，但误认为在滑行阶段可以，于是怀有侥幸心理在座位上吸食电子烟。

在询问过程中，两人对其违法行为供认不讳。

民警表示，在飞机上吸食电子烟，公安机关认定为扰乱公共交通工具上的秩序，可对其处以五日以上十日以下行政拘留，并处500元以上罚款。因此对严某和刘某分别行政拘留七日。

民警提醒：飞机上不可吸食电子烟

那么，飞机上为何不能吸食电子烟？据首都机场公安局介绍，由于对电子烟的分属归类划分不明确、使用规范界定不成熟，加之许多电子烟销售的宣传，声称可以在任何场合吸电子烟，误导了许多电子烟的使用者。

据民警介绍，在飞机上吸食电子烟存在安全隐患。

一是因为机舱是密闭环境，在机上吸烟，它的危害物质有可能会污染环境；

二是电子烟的电池在吸烟的时候会发热，易产生火情或爆炸；加之飞机上的烟感系统非常灵敏，它产生的烟雾极有可能触发烟感系统报警，给飞机的运行造成很大不便。

（文章来源：央视财经）