75亿！中国信达出手了 甩掉这个巨亏的“大包袱”

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幸福人寿的控股股权即将生变。

日前，上海联合产权交易所公布的信息显示，中国信达资产管理股份有限公司拟转让所持有的全部幸福人寿股权，所涉股权达51.7亿股，占幸福人寿总股份过半。事实上，信达资产已于今年6月公告出清所有的幸福人寿股权。发布公告4个月后，出售底价终于确定。

信达75亿出售幸福人寿过半股权

上海联合产权交易所公开的产权项目显示，中国信达以75亿元人民币公开转让幸福人寿50.995%股权，涉及股权达51.7亿股。

此次挂牌公告时间为今天即10月14日至11月8日，为期20日。其中，管理层不参与受让意向，但部分原由股东未放弃优先购买权。中国信达目前是幸福人寿单一最大股东和控股股东，持股近51%。

根据转让信息，交易价款需一次性支付。具体来看，意向受让方应在挂牌公告截止日16:00前交纳保证金人民币15亿元到上海联合产权交易所指定银行账户。在《产权交易合同》签署次日起10个工作日内，受让方应将除保证金外的其余交易价款一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。

事实上，市场对这笔出售已有预期。早在今年6月，信达资产公告出清所有的幸福人寿股权，挂牌底价成为关注焦点。随着上海联交所公开产权项目详情，75亿的底价终于浮出水面。按照业内人士的估算，幸福人寿估值约150亿元。

公开资料显示，幸福人寿批设于2007年11月，初始注册资本为11.59亿元，后增资扩股为101.30亿元，净资产51.52亿元。注册资本101.3亿元，职工人数4400人。除中国信达外，其股东还有三胞集团有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司等企业。

中国信达是为了救助问题金融机构，进行问题机构托管过程中，于2007年发起设立了旗下寿险子公司幸福人寿，至今持股已达12年之久，作为中国信达商业化转型初期进行综合化、市场化经营的探索和尝试，也曾作为集团资金筹措及风险管理平台，协同集团主业发展。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估情况显示，以今年3月31日作为评估基准日，幸福人寿的总资产账面价值约为651亿元，总负债的账面价值为594亿元。

截至评估基准日，幸福人寿净资产账面价值为56.6亿元。经评估，幸福人寿股东的全部权益价值为136.6亿元。

幸福人寿一年亏68亿成“亏损王”

业绩数据显示，这家成立于9年前的寿险公司， “幸福”的时刻并不多，大多数年份都是亏损状态。

2009至2013年的五年间，幸福人寿累计亏损约30亿元。当时幸福人寿大量铺设机构，三年时间曾开设分公司达22家。扩张成本剧增之下，保险公司的亏损面也越来越难覆盖。

2009至2013年，幸福人寿的保险业务收入依次为34.87亿元、44.91亿元、50.45亿元、57.07亿元、41.15亿元；同期对应的净利润分别为-2.45亿元、-4.76亿元、-7.37亿元、-7.91亿元、-7.53亿元。

2015年至2017年，幸福人寿依靠万能险短暂盈利。但随后监管层针对万能险业务经营问题对此下发监管函，福人寿又陷入亏损泥沼。2018年，幸福人寿净亏损68.28亿元，成为当年“最惨保险公司”。其中，四季度亏损额达到51.84亿元。

根据幸福人寿已经披露的去年四期偿付能力报告，幸福人寿2018年公司保费收入91.66亿元，相比上年同期下降了50.4%；2018年四个季度公司分别亏损8.66亿元、5.79亿元、1.99亿元、51.83亿元，全年净亏损68.28亿元；2018年第四季度的核心偿付能力充足率仅为92.59%。

对此，幸福人寿相关人士彼时解释称，2018年股票市场单边大幅下跌。进入四季度，股票市场加速下跌并创下新低。考虑到寿险公司负债成本的刚性，股票市场的大幅下跌导致幸福人寿四季度净利润亏损加大。

连年亏损之下，幸福人寿同时迎来人事震荡。高层经历大幅调整，董事长由刘明接任前任李传学，总裁万鹏调回信达集团。

权益类风险敞口处于高位

业内人士指出，连年亏损并不断创出亏损新高的背后，幸福人寿对于巨额保险资金运用不当。

幸福人寿披露的信息显示，2017年10月，原保监会两次对于幸福人寿的保险资金运用情况进行专项检查，发现违规问题。

次年6月，幸福人寿再次收到针对保险资金运用情况的监管函，责令其进行全面整改，建立健全保险资金运用的管理制度和内控机制，整改期间不得新增股权和集合资金信托计划投资。

2015年至2018年上半年，投资收益率分别为9.04%、3.32%、5.30%和1.53%。权益类投资占比分别为18.35%、36.88%、26.32%、25.45%。可以看到，幸福人寿风险敞口一直处于高位，2016年甚至超过保监会规定的30%权益类投资上限。

花落谁家尚未有定论

据了解，目前对幸福人寿股权感兴趣的“洽谈者”并不少，但是考虑到此次转让股权数较多，有能力接盘者并不多。

值得一提的是，目前幸福人寿的第二大股东三胞集团也因债务危机自顾不暇。事实上，其所持有14.18%的幸福人寿股权已被冻结。

幸福人寿的第二大股东为三胞集团，持股为14.182%。从目前挂牌的情况来看，信达资产将接受单一主体受让和联合体受让。其中，采用组成联合体方式受让的，联合体成员最多不得超过3名，并且应至少包括一名战略类(指拟受让幸福人寿15%分，但不足三分之一股份的意向受让方)以上的意向受让方。

无论是单一主体受让或联合体受让， 接盘方(或接盘方之一)的持股将超过现有的三胞集团。三胞集团近来多个理财产品逾期，债券风险频发。数据显示，2018 年末三胞集团资产负债率为 73.31%，公司现金流紧张，偿债压力较大。此前有传闻称，三胞集团计划将所持幸福人寿股权全部转让，但目前尚未有公开披露文件。

此外，信达资产对此次的股权转让还包括了对幸福人寿职工有继续聘用要求等多项交易条件。

达资产还设置了存续发展方面的交易条件。在本次产权交易完成后，幸福人寿的股权受让方将在相关法律、法规、政策及监管机构允许范围内，作为中长期投资者持有幸福人寿，保持幸福人寿企业经营管理团队和职工的基本稳定，建立市场化激励约束机制，与幸福人寿的其他股东共同推动幸福人寿的发展。