三公司今起招股 科创板迎来首家CRO企业

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美迪西：科创板首家CRO企业



美迪西是科创板首家过会的CRO(生物医药临床前综合研发服务)公司，专注于临床前的药代动力学和安全评价研究。此次美迪西拟公开发行股票数量为1550万股，占发行后总股本的25%，全部为公开发行新股。本次发行初始战略配售发行数量为232.50万股，占本次发行数量的15%。

初步询价公告显示，公司股票简称为“美迪西”，股票代码为688202，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787202。

根据发行时间安排，美迪西将于10月17日至21日期间，在上海、北京、深圳向符合要求的网下投资者进行网下推介。初步询价时间为10月22日，10月23日确定发行价格。网下发行申购日与网上申购日同为10月25日，10月31日刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

博瑞医药：研发驱动的平台型企业

博瑞医药是一家研发驱动、参与国际竞争的化学制药全产业链产品和技术平台型企业，致力于创新药和高端仿制药的研发生产。

此次博瑞医药拟公开发行不超过4100万股新股，占发行后公司总股本的10%，募资用于泰兴原料药和制剂生产基地(一期)项目。公司预计2019年前三季实现营业收入31000万元至34000万元，同比增长21.76%至33.54%；净利润为6000万元至6600万元，同比增长45.03%至59.04%。

根据初步询价公告显示，公司股票简称为“博瑞医药”，股票代码为688166，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787166。

根据发行时间安排，博瑞医药将于10月17日至21日期间进行网下路演，10月22日初步询价；10月24日刊登发行公告；10月25日网上、网下申购；10月29日网上、网下缴款；10月31日刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

奥福环保：大气治理专家

奥福环保专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，重点研发并产业化柴油车尾气处理核心部件——大尺寸蜂窝陶瓷载体，打破多年来国外厂商对大尺寸蜂窝陶瓷载体制造技术的垄断。公司预计2019年1月至9月营业收入19160.42万元，较上年同期增长22.37%；预计实现净利润3905.78万元，较上年同期增长14.57%。

奥福环保此次拟发行股份数量为2000万股，约占发行后总股本的25.88%。其中初始战略配售数量为100万股，占本次发行总数量的5%。本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为安信证券投资有限公司，无公司高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

根据初步询价公告显示，公司股票简称为“奥福环保”，股票代码为688021，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787021。

根据发行时间安排，奥福环保将于10月17日至21日期间，在上海、北京和深圳向符合要求的网下投资者进行网下推介，并在10月23日确定发行价格。10月25日，网上申购配号；10月31日，刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。