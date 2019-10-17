科创板助力“版图”持续开拓 华熙生物实现从“隐形冠军”到“显性冠军”蜕变

中华PE:

10月16日，

披露在

科创板

上市招股意向书、上市发行安排及初步询价

。公告显示，

华熙生物

本次拟募资31.54亿元，用于研发中心提升改造等项目。

有熟悉华熙生物的业内人士告诉《证券日报》记者：“登陆科创版，对华熙生物而言，如同一个加冕仪式，让低调多年的透明质酸‘隐形冠军’实至名归。”



从“隐形冠军”到“显性冠军”

在此之前的许多年里，全球透明质酸“一哥”很少被外人知晓。直到2018年年底，凭借“故宫口红”一炮走红，华熙生物一下子广为人知，其在透明质酸领域的冠军地位第一次明确显现出来。

事实上，从低调的“隐形冠军”到高调显性发展，这背后有一次重要的战略调整。据华熙生物相关负责人介绍，2017年末，公司实际控制人赵燕担任董事长、总经理后，启动了公司的一系列调整，其中，在产品线策略方面，华熙生物基于透明质酸原料产品的积累，不断向产业链下游延伸，向各应用领域拓展。

公司上述人士表示，依托原料优势和核心技术，公司开发了一系列旨在解决皮肤问题的功能性护肤品，利用电商平台口碑传播效率高的特点，加大开拓电商渠道销售力度，使得对个人消费者的直销比例有所上升。其中最有名的一个案例就是，2018年底，公司旗下品牌“润百颜”与故宫博物院合作口红、面膜，迅速成为爆款，其中故宫口红一度脱销。

产品线的调整，直接导致公司营收结构的变化。2016年前，公司收入主要来源于原料产品、医疗终端产品。其中，原料产品收入占比超过六成。到了2019年一季度，公司原料产品收入占比下降到48.61%，功能性护肤品的收入占比已增长到26.39%。

公开信息显示，今年上半年，公司实现营业收入8.09亿元，同比增长44.33%；归属于母公司股东的净利润2.65亿元，同比增长40.22%。华熙生物财务数据亮眼，显示增长速度迅猛，而发力终端产品的战略调整成为最主要的推动力，2019年上半年医疗终端产品业务收入增幅超过50%，功能性护肤品因爆款产品带动整体销售，上半年业务收入涨幅高达122.06%，保持高速增长态势。

“这里要重点说明的是，原料是产业链的上端，是基础，是公司长期研发的重点领域，也是最具核心竞争力的部分，需要较长期的研发形成。而终端是直接把握消费动态，发展速度快，是在原料产品发展上厚积薄发，同时也给原料研究和生产提供市场指导，二者相辅相成的关系。”对于公司未来的发展，华熙生物方面人士对《证券日报》记者表示。

核心技术造就行业领跑者

“核心技术是我们最大的优势，也是公司高质量发展的强大动力。”华熙生物相关负责人称，毫无疑问，技术的领先会让一个企业保持竞争力，在竞争中占据优势，在发展中占据主动。凭借多年不遗余力的研发投入和深厚的技术积累，公司掌握了行业的核心技术，甚至在某种程度上引领全球透明质酸技术的发展，市场地位更是一直扮演“领跑者”角色。

华熙生物是国内最早实现发酵法生产透明质酸的企业之一，也是国内唯一同时拥有发酵法生产玻璃酸钠原料药和药用辅料批准文号，并实现商业化生产的企业。华熙生物上述人士告诉《证券日报》记者，经过多年发展，华熙生物凭借发酵、交联两大科技平台，实现了四大技术突破。在招股书中，华熙生物阐释了“四大核心技术”。

首先是全球领先的微生物发酵技术。华熙生物成立以来持续开展微生物发酵法生产透明质酸技术研发，利用链球菌代谢产生透明质酸的天然特性，通过野生菌种诱变和高通量筛选，得到高产透明质酸的优质菌株，并实现大规模发酵生产，改变了我国仅能使用提取法生产透明质酸的落后局面。目前华熙生物透明质酸发酵产率达到10g/L-13g/L，高于文献报道的行业最优水平6g/L至7g/L。酶切技术和分子量精准控制技术则实现了2kDa到4000kDa分子量范围内不同分子量段透明质酸的产业化技术突破。

通过对透明质酸交联技术进行了持续深入的系统研究，华熙生物利用“梯度3D”交联技术实现了不同交联剂轻、中、重度交联和大、中、小粒径的精准控制，利用极少量的交联剂获得质地致密，具有不同黏弹性、内聚性、机械强度、体外酶解性和体内代谢速度的交联凝胶，形成了国际先进的透明质酸交联技术平台。

华熙生物在产品玻璃酸钠注射液上国内率先采用终端湿热灭菌技术，使产品的无菌保证水平由千分之一提高至百万分之一，显著提高产品安全性，并被CFDA引用为该类产品的标准灭菌方式。通过工艺控制，公司的玻璃酸钠注射液产品内毒素限值小于0.03EU/ml，达到国际先进水平，是国家药品标准限值1EU/ml的1/30，显著降低了注射后副反应的发生。

全产业链拓展行业“版图”

技术是进入行业的一把“匕首”，而产业化是在行业中拿下的“版图”。华熙生物深刻了解透明质酸行业，建立了从上游原料一直到下游终端产品的全产业链业务布局。

招股书显示，公司已拥有医药、化妆品及保健食品三大应用领域的原料产品，及骨科、眼科、整形外科等多领域、多管线的医疗终端产品及功能性护肤品，打通了上游原料产品到下游终端产品的全产业链。

依托微生物发酵技术平台，公司将开发出更多生物活性物质，企业赛道不断拓宽。在交联技术平台上形成更多不同功能定位的原料产品，及更多根据应用场景开发的终端新品，进而拉长企业赛道。比如γ氨基丁酸、聚谷氨酸、糙米发酵滤液、纳豆提取液、依克多因等多元生物活性物质产品的研发和生产，已经引领其在医药、食品、化妆品等多个领域的应用，从而进一步带动公司业务的增长与发展。

人才队伍是公司高质量发展的基石。华熙生物拥有科研实力深厚的研发团队和高效协作的产业化团队，具有不断向产业链下游延伸、不断向各应用领域拓展的成功经验。截至今年3月底，公司研发团队共208人，其中核心技术人员均拥有超过20年的透明质酸相关行业从业经历和丰富的研发经验，为公司基础技术研究、产品研发、工艺放大、产业化生产和质量管理全流程提供了有效的人才保证。

同时，华熙生物还积极拓展全球影响力。

“公司还将通过并购高附加值品牌、与全球顶尖厂商合作等途径，整合吸收全球的新技术、新产品，拓宽终端产品线。例如，2017年，通过收购法国Revitacare，全面掌握其在皮肤管理领域的先进技术和新产品，进一步丰富了公司的产品线。”公司上述人士说。

（文章来源：证券日报）