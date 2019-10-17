科创板IPO审核提速 9天11家企业过会

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至此，科创板上市委已经审议了73家科创板企业的上市申请，其中71家企业过会，2家被否并终止审核。

据《证券日报》记者统计，自10月8日至10月16日，上交所科创板股票上市委员会就召开了5次审议会议，其中共审议11家企业的发行申请，并且全部过会。

此外，根据上交所官网显示，10月18日，科创板上市委将召开第34次审议会议，审议浙江东方基因生物制品股份有限公司、上海复旦张江生物医药股份有限公司2家公司首发上市申请。10月21日，科创板上市委将召开第35次审议会议，审议武汉科前生物股份有限公司、沈阳芯源微电子设备股份有限公司首发上市申请。10月23日，科创板上市委将召开2019年第36次与第37次审议会议，分别审议广东华特气体股份有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司、南京万德斯环保科技股份有限公司，北京龙软科技股份有限公司4家公司的首发上市申请。10月25日，科创板上市委将召开2019年第38次审议会议，审议华润微电子有限公司、武汉兴图新科电子股份有限公司的首发上市申请。

也就是说，科创板上市委本月还将召开5次审议会议，审议10家公司首发上市申请。业内人士表示，10月份科创板上市委审核数量超过9月份全月水平。

对于科创板IPO审核提速，有业内人士表示，这与科创板企业的申报热情升温、科创板运行平稳等多因素相关。

新时代证券首席经济学家潘向东表示，此前部分拟上市企业需要补充半年报的相关审核信息，一度进入“中止审核”状态，随着这部分信息补充完毕，企业从“中止审核”状态恢复，从而导致小长假后科创板IPO审核提速。

山西证券的研报指出，在首批企业集中上市后，科创板审核总体仍保持高强度、快节奏，以通过科创板上市企业持续供给，发挥科创板支持科创企业融资的基本功能，保障科创板股票合理定价和市场平稳运行。

（文章来源：证券日报）