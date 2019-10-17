12306扶贫商城今日正式上线运营

中华PE:

10月17日消息，《

》获悉，

APP今日正式上线“

”专区，为贫困地区提供平台进行产品销售。平台由铁路部门负责日常运维，对入驻的贫困地区企业免收平台费。

国铁集团相关负责人介绍，12306扶贫商城支持贫困地区发展“电商+龙头企业（合作社）+农户”等直采直销模式，入驻商户和产品由当地政府和铁路部门共同进行推荐和审核，并对相关资质和产品质量进行把关。

目前已进驻国铁集团定点扶贫的河南栾川县、陕西勉县、宁夏固原市原州区和新疆和田县等地的多家企业，将上线试运营农副产品、手工艺品等7个品类百余种商品。旅客可通过12306首页或出行服务页面的“扶贫商城”专区进入，选购来自贫困地区的特色商品。

此外，12306还开设了“扶贫推介”板块，动态宣传贫困地区风景人文和特色物产。未来将根据平台运营发展情况，将逐步增加入驻企业和商品数量，覆盖更多贫困地区。