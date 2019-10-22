新零售成阿里增长引擎 盒马提速自有品牌布局

中华PE:

10月22日消息，《

》获悉，日前在盒马自有品牌战略升级发布会上，盒马全国标品采购总经理赵家钰介绍，“盒马牌”商品的占比已经超过10%，未来将全面发力提速。

赵家钰表示，盒马除了强调在品质基础上的性价比，还遵循创造需求的理念。“在物质逐渐丰富的时代，满足需求只是基本款，在生活场景里挖掘甚至创造需求，才有可能带来变化。”面对Costco的来势汹汹，盒马认为外国同行们已经把性价比玩到了极致，要想弯道超车，得有新的玩法才行。

而零售的根本在于商品，拥有符合顾客需求的商品才能拥有核心竞争力。如今，不论实体零售商还是电商，都在不断加快自有品牌商品的开发步伐。事实上，盒马颇有远见地从2016年就推出自有品牌——盒马牌五常大米。

2017年，盒马则推出了“盒马日日鲜”品牌，陆续覆盖了菜肉蛋奶以及肉类等多个品类；2018年8月，侯毅在供应商大会上表示，盒马希望在三年内做到50%以上的自有品牌。

今年，盒马更是加快布局“盒品牌”的落地。2019年8月8日，盒马推出新的自有品牌——“高山鲜”系列商品，并计划在四川建成50个高山直采基地。目前，盒马已经拥有“日日鲜”、“帝皇鲜”、“盒马味道”等自有品牌。

在《电商报》看来，随着中国电子商务的成熟，新零售有望成为下一片蓝海的新航线。查阅阿里历年公开的数据分析可知，尽管阿里巴巴继续保持其MAU运营指标的增长，上一季度为7.55亿，同比增长+19.1％。但每个MAU的移动GMV基本持平，同比增长不到1％。显然，这是电商市场成熟的关键信号。

此外，自2017财年第3季度以来，按活跃度衡量的MAU /活跃买家一直处于停滞状态，从2014财年第2季度的约50％逐渐上升至2017财年第3季度的峰值111％。自达到顶峰以来，该指标一直保持在110％至113％之间，这表明消费者参与度已达到顶峰。

鉴于MAU和参与度方面的运营指标日趋稳定，《电商报》认为新零售将是阿里巴巴的下一个战场。截至2019年9月，阿里巴巴在中国22个城市拥有171家盒马鲜生商店，并为大约2000万活跃买家提供服务，保留率约为60％。

而投资自有品牌以提高利润，对于盒马鲜生维持其竞争优势至关重要。因为自有品牌的优势在于节省了营销和渠道费用，有利于提高利润。同时其低成本也反映在价格上，能吸引注重“性价比”的消费者。

当差异化积累到一定规模，盒马鲜生可以直接将其塑造为具有认知度的品牌，从而发挥品牌效应，有利于吸引更多的消费者，销量的提升将轻而易举。相对地，消费者获得优质产品的时间成本也会进一步降低。

总的来说，新零售作为下一片蓝海，自有品牌显然有潜力成为其中的价值洼地。并且与美国相比，中国的自有品牌渗透率仍然较低，盒马鲜生完全可以创建类似于Costco的Kirkland品牌的自有品牌，从而获得更大的吸引力。